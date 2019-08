La construcción de nuestra responsabilidad ambiental.

El asesinato del profesor Noel Kempff, abrió el camino al repudio contra el narcotráfico y la comprensión del fenómeno ambiental, por la pérdida.

Las Marchas Indígenas por la Soberanía y el Territorio y la violencia en Chaparina, sensibilizaron muchos ojos y compromisos.

La Marcha Por El Tipnis, dividió el debate del desarrollo.

El problema del agua en la Ciudad de La Paz, «descubrió» el cambio climático y la improvisación.

Tariquia sigue siendo un punto de debate colectivo.

Hoy, las más de 900.000 hectáreas sometidas al fuego en la Chiquitania y el Beni, nos golpean definitivamente en nuestra vida cotidiana.

Si, hay cambio climático, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, que no es transferible. Las autoridades y las instituciones públicas no están a la altura de las necesidades, y la sociedad nacional no asume, todavía, su protagonismo.

Sin embargo, la improvisación es la constante.













Fuente: Carlos Hugo Molina