La FBA apuesta por el GM Zambrana, quien se convierte en el primer entrenador de la selección boliviana de ajedrez

Entrenará a la selección infanto juvenil desde fines de este mes con el objetivo de ganar el Festival Sudamericano de Argentina

Por primera vez la selección boliviana de ajedrez tendrá un entrenador que se encargará de su preparación hasta fin de año, se trata del único Gran Maestro (GM) del país, Osvaldo Zambrana, quien tendrá como colaborador al Maestro Fide (MF) Mario Iber López, quienes tienen el objetivo de ganar en el medallero del Festival Sudamericano de la Juventud de Buenos Aires, Argentina (del 1 al 6 de diciembre).

“Siempre tuvimos una buena relación con Osvaldo desde que yo era jugador y ahora en mi etapa de dirigente. Este año se ha concretado algo que desde hace un tiempo estábamos pensando estructurar bien: la preparación de la selección boliviana, y hablando con Osvaldo e intercambiando ideas, llegamos a un acuerdo por lo que contaremos con sus servicios”, señaló Alan Borda, presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA).

Añadió que “su aporte es fundamental para el progreso de nuestros jóvenes y niños. Tenemos bien presente que es el único Gran Maestro que tiene Bolivia, su experiencia en afrontar torneos internacionales y obtener muy buenos resultados va a ser importante”.

Zambrana, quien en 2005 se ganó el título de GM, se siente “muy contento y feliz de que los niños y jóvenes tengan este gran apoyo por parte de la FBA. Voy a ayudarles en lo máximo a todos ellos y felicitar a la federación por asumir esta iniciativa. Es un reto grandioso para mí”.

Hasta el momento son 12 los seleccionados: los MF Daniel Pinto y Anahí Mamani (ambos en Sub-18); Ana Paula Condori, Jhoan Mollo (Sub-16); Nathalia Bustillos, Pedro Avilés (Sub-14); Valeria Arce, Licael Ticona (Sub-12); Monzerrat Santos, Juan Carlos Tejerina (Sub-10); Nicole Mollo y Esdras Mamani (Sub-8).

Todos salieron campeones en sus respectivas categorías de la Olimpiada Nacional que se desarrolló a mediados de julio en Cochabamba.

El GM aseguró que “por primera vez la federación tiene la visión y las condiciones para poner adelante este proyecto. Vamos a tener concentraciones, haremos seguimiento en internet. Será un trabajo de cuatro meses”.

La primera de las cuatro concentraciones que habrá se realizará a fines de este mes y tendrá una duración de cuatro días. Las sedes serán Cochabamba o Sucre.

Durante la enseñanza “haré seguimiento individual de cada uno mediante internet, mensajes y en persona para saber cómo están avanzando en las tareas y en todo lo que les vaya dando en las concentraciones”, apuntó el mejor ajedrecista del país.

Junto a Zambrana estará López, quien será el colaborador de la selección. “Voy a tener la suerte de que también me ayudará el entrenador Mario Iber López. Entonces los vamos a separar en dos grupos: desde Sub-8 hasta Sub-14, que vendrían a ser los infantiles, y de Sub-16 a Sub-18, que son los jóvenes. Las concentraciones serán prácticas y cuando se vayan a sus ciudades vamos a reforzar la teoría e irán revisando los materiales que les vaya mandando”, detalló el entrenador nacional.

Toda esta preparación tiene un único fin: ganar por primera vez en el medallero del Festival Sudamericano.

“Bolivia nunca ha ganado un Sudamericano como equipo. Sí obtuvimos medallas individuales, pero como equipo no triunfamos. Entonces el objetivo es que Bolivia sea el primero del medallero. Veo que tenemos un buen equipo por los jóvenes prospectos que tenemos”, acotó Zambrana.

Zambrana vuelve a jugar luego de cuatro años y medio

El Gran Maestro (GM) boliviano Osvaldo Zambrana está de regreso luego de cuatro años y medio en el ajedrez, pues desde esta semana se encuentra participando en el VII Campeonato Iberoamericano Individual Absoluto en Linares, España, certamen que concluirá este domingo.

“Me retiré en enero de 2015. Todo este tiempo estuve con emprendimientos privados y ahora me he liberado un poco, dispongo de más tiempo. La verdad que siempre quise volver y en condiciones más estables porque no hay mucho apoyo en el deporte boliviano y por eso quería tener primero una estabilidad económica para competir”, explicó Zambrana, quien tiene 55 títulos nacionales en varias categorías: desde Sub-12 hasta el Absoluto.

Acudió al Iberoamericano, que inició el sábado 10, con recursos propios y luego planificará sus siguientes competencias. “Me estoy interiorizando de los torneos que hay. Posiblemente juegue en Chile un Grand Prix en octubre, pero lo que es seguro es que en enero (de 2020) participe del Abierto de Brasil”, señaló.

Tal y como sucede con varios deportistas Zambrana decidió dejar la actividad deportiva por falta de respaldo, pero su sueño siempre fue asistir a un mundial y eso es lo que buscará conseguir.

“Cada dos años se clasifican los 128 mejores del mundo. De acá a dos años será el siguiente, pero los clasificatorios comienzan en 2020, así que espero poder lograrlo. Habrá tres torneos clasificatorios y espero que en alguno de ellos pueda entrar entre los 128 mejores”, recalcó el GM nacional, quien posee tres títulos sudamericanos: en 2004, 2005 y 2010, además de una plata en la Olimpiada de Turquía en el 2000.

El primer clasificatorio y único confirmado hasta el momento es el Continental de Chile en mayo; el Continental de 2021 y el Zonal, que también dan cupos para el Mundial, todavía no tienen sede ni fecha definida.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez