Al Gobierno le tomó dos años y cinco meses apoderarse de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), desde la promulgación de la nueva ley hasta la elección de un directorio paralelo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) vulneró al menos tres normas.

El conflicto interno de los cocaleros yungueños tuvo su punto de inflexión en marzo de 2017, cuando fue promulgada la Ley General de la Coca. De esta forma el Gobierno reconoció los cultivos del trópico de Cochabamba y los amplió a 7.700 hectáreas. Esta norma fue en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado (CPE).

“Los cocaleros legales defienden lo que establece la actual Constitución, que señala que el Estado sólo reconoce la coca ancestral, milenaria y originaria que se produce en los Yungas y no en el trópico. Esta coca no reúne ninguna de las cualidades descritas en la Constitución en su único artículo sobre la coca”, afirmó Iván Arias.

Asimismo, manifestó que con la Ley 906 se legaliza la coca excedentaria del Chapare cochabambino, lo que no contemplaba la Ley 1008, su antecesora, la cual establecía que en esa región había coca excedentaria y debía ser sometida a erradicación.

Transcurrido un año de ponerse en vigencia la Ley de la Coca, el Gobierno fue detrás del máximo dirigente de los cocaleros. Franclin Gutiérrez fue enviado a la cárcel, acusado de ser el autor intelectual de la muerte de un policía, suscitada en una supuesta emboscada en La Asunta, en agosto de 2018.

No obstante, hasta la fecha la Fiscalía no acusa formalmente al líder de Adepcoca por falta de pruebas. Anunció que lo hará este mes. Un audio publicado por Página Siete en junio revela que el exfiscal Carlos Mariaca, quien estaba a cargo del caso, afirmó que no tenía pruebas para acusar a Gutiérrez. En febrero fue destituido.

Para el exdefensor del Pueblo Rolando Villena el Gobierno logró una hegemonía para arremeter contra las organizaciones sociales contestatarias. “Es una situación complicada porque está en la línea de intimidar en el afán de seguir controlando todo, sus prácticas son totalmente autoritarias y discriminatorias”, dijo.

La defensa de Gutiérrez denunció en su momento que el dirigente fue aprehendido ilegalmente por la Policía, que allanó sin autorización la sede de Adepcoca. Pero esta acción también se repitió este año. Efectivos del orden irrumpieron en Adepcoca con el argumento de “verificar” si había explosivos. Sin embargo, no se presentó ninguna orden de allanamiento.

Esta acción está considerada como delito de allanamiento sin orden en el Código Penal.

El encarcelamiento del segundo hombre de Adepcoca, Sergio Pampa, también fue uno de los últimos golpes a su institución.

Finalmente, la habilitación de la sede de la zona de Chuquiaguillo como el mercado de cocaleros afines al Gobierno derivó en la elección de una directiva paralela y, por tanto, ilegal. Así coronó la toma total de Adepcoca.

“El Gobierno se pasa por encima su propia ley, la 906 reconoce sólo dos mercados: Sacaba, en Cochabamba, y el de Adepcoca, en Villa Fatima”, precisó Arias.

Promulgación de la Ley General de la Coca

En marzo de 2017, Evo Morales promulgó la Ley 906, que incrementa los cultivos de coca de 12.000 a 22.000 ha, 7.700 en el trópico. La CPE establece que la coca ancestral y originaria está en los Yungas, no en el trópico de Cochabamba.

Detenciones de líderes Gutiérrez y Pampa

Los máximos dirigentes de Adepcoca, Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa, fueron encarcelados, el primero en 2018 y el segundo hace dos semanas. Así, el Gobierno debilita la dirigencia de la institución cocalera de los Yungas.

La Policía irrumpe en la sede de Adepcoca

Desde el año pasado, la Policía ingresó violentamente a la sede de Adepcoca al menos en tres ocasiones. Jefes aseguraron tener órdenes de allanamientos o de “verificación”. La Policía actuó bajo la orden del Gobierno.

Se crea un mercado ilegal en Chuquiaguillo

En junio de este año se habilitó la sede de Chuquiaguillo como el mercado de los cocaleros masistas. Ante la falta de espacio, abrieron tres lugares más. Desde el viernes convirtieron el hospital cocalero en su nuevo mercado.

El MAS crea su directorio cocalero paralelo

El pasado miércoles, el MAS posesionó a la directiva paralela de Adepcoca. Sus integrantes tomaron el hospital de los cocaleros legales y lo convirtieron en su mercado. Adepcoca tiene actualmente dos directivas.

Fuente: Página Siete