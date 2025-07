Neandertales operaban «fábricas de grasa» hace 125.000 años

La sofisticada técnica de extracción de grasa de huesos reescribe una vez más la historia de la inteligencia neandertal, adelantando en decenas de miles de años capacidades que creíamos exclusivas de humanos modernos.

Fuente: DW

Los neandertales dominaban ya la extracción de grasa de los huesos hace aproximadamente 125.000 años. Así lo revelan los hallazgos del yacimiento arqueológico de Neumark-Nord, ubicado en el valle de Geisel en Sajonia-Anhalt, según anunció la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos y Arqueología de Halle.

