Santa Cruz. En medio de tensión, el Concejo aprueba crédito millonario para ejecución de plan de pavimento

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Concejo municipal aprobó este lunes un nuevo convenio para asumir un crédito de 50 millones de dólares (Bs 348 millones) que será utilizado para la ejecución de un plan de pavimentación de calles y avenidas en los distritos de la zona sur de la capital cruceña.

Los concejales Rosario Schamisseddine y Jhonny Fernández fueron los que plantearon sus dudas y criticaron dicho trato, que además, consideran es excesivo en el monto del interés que alcanza los 4.99% y más si se compara a otros convenios similares en el que no se superó una tasa del 2%.

El préstamo es por ocho años y fue concedido por la empresa Concretec, un aspecto también cuestionado por los ediles de UCS, debido a que será esta misma firma la que ejecutará las obras proyectadas.

«Necesito saber cuánto es la deuda del municipio, teniendo eso puedo seguir viendo el tema de este convenio que no lo tengo, no me lo dieron, uno no tiene la información oportuna para aportar y poder fiscalizar, ¿cuáles son los precios que se han acordado?,» cuestionó Schamisseddine.

Incidentes en la sesión de Concejo

El momento tenso se dio cuando la concejala por UCS planteaba sus observaciones y fue refutada por Franz Sucre, quien es secretario del ente deliberante, llegando incluso a levantarse la voz ante el silencio de los demás ediles que solo atinaron a mirar de palco la discusión.

Discusión en la sesión del Concejo municipal cruceño que debatía sobre un convenio para adquirir un préstamo de la empresa Concretec para la ejecución de obras de pavimentación. (Video: Deysi Ortiz)