Los preocupantes efectos a largo plazo de la pandemia que ahora se están observando en los niños

Se pregunta si esto tiene algo que ver con la falta de exploración al aire libre que tuvieron estos niños cuando eran pequeños. Forman parte del grupo de bebés cuando llegó la COVID-19.

Para la maestra de preescolar Rebekah Underwood, hay algo diferente en la clase de 2025. Ella ha notado que los niños a los que enseña, de cinco y seis años, son más cautelosos físicamente que el grupo que asistía a su preescolar en Santa Mónica, California, antes de la pandemia de COVID -19 .

«Muchos niños no pueden hacer volteretas, no pueden saltar con ambos pies y son muy reacios a trepar», explica.

En marzo de 2020, las escuelas de todo el mundo comenzaron a cerrar repentinamente y la vida de 2.200 millones de niños y jóvenes en todo el mundo cambió drásticamente.

Familias enteras se encontraron atrapadas en casa, saliendo sólo por períodos cortos y determinados, mientras los niños en edad escolar recibían tutorías de sus padres o aprendían a través de una pantalla.

Esto provocó que los niños perdieran el ritmo de la vida cotidiana: la oportunidad de asistir a clubes, practicar deportes y disfrutar de sus aficiones fue reemplazada por las tareas, las manualidades y la televisión. Muchos también se perdieron momentos importantes como presentaciones de baile, fiestas y graduaciones.

En algunos lugares, los estudiantes no se reunían con sus compañeros durante un año. Algunas escuelas cerraron durante cinco meses y medio, pero otras permanecieron cerradas durante mucho más tiempo.

Además del estrés de la pandemia y de los padres que enfrentan circunstancias sin precedentes, ha surgido una especulación generalizada sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 tendría en la generación de jóvenes que la experimentó.

Después de todo, las experiencias de la infancia tienden a tener un efecto desproporcionado en las trayectorias de vida de las personas, ya que pueden alterar el desarrollo del cerebro, el comportamiento y el bienestar general.

Underwood y sus colegas vieron una diferencia en los niños que estaban enseñando casi tan pronto como las escuelas reabrieron en 2021.

Los estudiantes de las clases para niños pequeños de Underwood, por ejemplo, se sobreestimulan con facilidad.

La escuela donde trabaja tuvo que suspender las clases de música hace dos años porque los instrumentos en el aula eran simplemente demasiado para los niños pequeños; el ruido fuerte, tanto alegre como caótico, los molestaba mucho.

«La mitad de la clase se sentó afuera porque estaban sobreestimulados», dice Underwood.

«Especialmente en una clase práctica, es difícil de manejar».

Se pregunta si estos niños que no experimentaron presentaciones musicales ni juegos infantiles cuando eran pequeños ahora luchan con entornos ruidosos y caóticos.

Este año, poco a poco comenzaron a reintroducir la música en el plan de estudios.

Cinco años después de que la COVID-19 comenzara a propagarse por el mundo, provocando confinamientos generalizados , los investigadores están empezando a desentrañar el efecto que los cambios sociales abruptos pueden haber tenido en los niños.

La pandemia ha dejado huella en su comportamiento, salud mental , habilidades sociales y educación . Pero la profundidad de estas cicatrices y sus efectos a largo plazo podrían no hacerse evidentes hasta las próximas décadas.

Para un bebé, todo es nuevo: cada visita al parque, cada olor en un supermercado, cada abrazo con una mascota.

¿Entonces qué sucede cuando un bebé no tiene muchas experiencias?

En Inglaterra, el estudio Born in the Year of Covid: Main Effects of Lockdown (Bicycle) intenta analizar el papel de los confinamientos en los niños nacidos entre marzo y junio de 2020.

«Estábamos realmente preocupados porque, durante la pandemia, los niños estaban viviendo una experiencia muy inusual», afirma Lucy Henry, profesora de logopedia en City St George’s, Universidad de Londres.

El estudio sigue a tres grupos de 200 niños nacidos antes de la pandemia, durante los confinamientos de 2020 y después de que se levantaron en 2021, centrándose en las habilidades lingüísticas y las funciones ejecutivas a los cuatro años.

Los investigadores juegan juegos sencillos con los niños, incluyendo uno en el que deben hacer clic cuando aparece un gato en la pantalla. El objetivo es «darle al gato», pero evitar hacer clic cuando ven un perro, una medida de inhibición y otras funciones ejecutivas.

Se espera que los resultados preliminares se publiquen a finales de este año, pero los investigadores dicen que los resultados parecen indicar que los niños que eran bebés durante la pandemia tienen vocabularios más pequeños y pueden tener más dificultades con las habilidades de razonamiento de orden superior.

«El panorama general que presentan las pruebas es que la comunicación parece ser algo que puede haberse visto afectado», afirma Nicola Botting, psicóloga del desarrollo en City St George’s, Universidad de Londres, quien codirigió el estudio.

Los investigadores esperan que su trabajo les ayude a comprender las razones de este retraso, aunque especulan que la falta de oportunidades sociales en el primer año de vida puede haber tenido un impacto desproporcionado en el desarrollo de los niños.

Los bebés nacidos durante los confinamientos más severos carecieron de oportunidades de comunicación social en espacios públicos, como saludar a la gente, montar en un columpio, ver caras diferentes o escuchar voces diferentes.

«Sabemos por una amplia gama de investigaciones que estos primeros meses son cruciales para aprender los fundamentos de la comunicación social», explica Botting.

Aunque parezca que los bebés no están haciendo nada, sí hacen cosas, y una de ellas es aprovechar diversas oportunidades sociales.

Si bien las implicaciones a largo plazo de estos retrasos en el desarrollo llevarán tiempo para comprenderse (y es posible que estos niños pequeños puedan recuperarse relativamente rápido), una de las principales áreas de investigación sobre los efectos de la pandemia en los jóvenes ha sido la educación.

Se estima que 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países vieron interrumpida su educación debido a la pandemia. Cuando las escuelas cerraron, gran parte de la enseñanza quedó en manos de los padres, quienes realizaron las actividades escolares en casa, además de impartir clases a distancia en línea.

Los niños que no tenían acceso a computadoras ni a conexiones a Internet confiables fuero inevitablemente los que más sufrieron.

En 2023, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos publicaron un informe exhaustivo sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en los niños, que mostraba que «en todas las métricas de participación escolar y resultados de aprendizaje, los estudiantes parecen estar en peor situación» que sin la pandemia.

Los efectos son particularmente pronunciados entre aquellos que pertenecen a familias de bajos ingresos y comunidades marginadas, un patrón que aparece repetidamente cuando observamos muchos aspectos de cómo el COVID-19 ha afectado a los niños.

El informe concluye, de manera alarmante, que las pérdidas de aprendizaje sufridas durante la pandemia podrían tener consecuencias económicas duraderas a medida que estos niños llegan a la edad adulta.

Un estudio reciente, publicado en enero de 2025, intentó cuantificar la pérdida de aprendizaje utilizando datos de puntuaciones de pruebas globales.

Descubrieron que los puntajes de matemáticas disminuyeron en un promedio de 14%, lo que equivale aproximadamente a siete meses de aprendizaje para un estudiante.

Algunos grupos —incluidos los estudiantes de escuelas que enfrentaron cierres relativamente más prolongados, los niños, los inmigrantes y los estudiantes desfavorecidos— obtuvieron resultados aún peores.

Y el aprendizaje remoto, en el que los estudiantes se conectan a pantallas para asistir a clases, no parece haber contribuido mucho a reducir la brecha de aprendizaje. En última instancia, afirman, estas brechas podrían traducirse en pérdidas de ingresos y costarle billones de dólares a esta generación de estudiantes.

«Las brechas existen y no están desapareciendo», afirma Maciej Jakubowski, investigador educativo de la Universidad de Varsovia (Polonia), quien dirigió el estudio.

Los resultados coinciden con los de otros estudios. En toda Europa, por ejemplo, los niños perdieron el equivalente a entre uno y tres meses de aprendizaje, y en algunos países, como Polonia y Grecia, este nivel fue tres veces mayor.

Se encontraron efectos aún más significativos en países como Brasil, México, Sudáfrica y Estados Unidos, con brechas mayores en matemáticas y ciencias que en otras materias.

Otro análisis importante de 42 estudios realizados en 15 países diferentes a lo largo de un año y medio de pandemia estimó que los estudiantes perdieron un tercio del aprendizaje de un año escolar debido al cierre de escuelas.

Estos déficits también persistieron a medida que avanzaba la pandemia, sin una recuperación clara incluso después de que las escuelas comenzaran a reabrir, señala Bastian Betthäuser, quien estudia la desigualdad social en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y dirigió esta revisión. «Observamos que estos déficits de aprendizaje temprano eran muy persistentes», explica Betthäuser. «No empeoraron mucho con el avance de la pandemia, pero no observamos una clara tendencia a la recuperación en ese momento».

Los resultados también fueron similares para los estudiantes de primaria y secundaria. Esto fue sorprendente, ya que los investigadores esperaban que los déficits fueran mayores para los estudiantes más jóvenes, quienes tenían menos probabilidades de aprender de forma independiente.

Betthäuser dice que esto puede deberse a que los cierres de escuelas fueron más largos e intensos para los estudiantes mayores, por lo que terminaron estando fuera de la escuela por más tiempo y perdiéndose más contenido.

Desde la pandemia, muchas escuelas han intentado subsanar estas brechas de aprendizaje mediante el aprendizaje acelerado, con resultados dispares. Sin embargo, Betthäuser afirma que hay indicios de esperanza: la evidencia del Reino Unido y Estados Unidos muestra cierta recuperación de estos importantes déficits de aprendizaje, aunque no completa.

«Esta recuperación tiende a ser más rápida para los niños de entornos más favorecidos, lo que significa que las disparidades en el rendimiento entre niños de diferentes orígenes socioeconómicos siguen siendo muy grandes, a veces incluso mayores que antes de la pandemia», añade Betthäuser.

Los efectos de este tipo de aprendizaje inacabado pueden persistir y manifestarse en altos costos económicos para la sociedad, advierte Jakubowski.

Para algunos países, como Polonia, la pérdida de aprendizaje se traduce en una disminución del 0,35 % del crecimiento económico. Un análisis de la consultora de gestión McKinsey estima que la falta de aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia podría resultar en que ganen decenas de miles de dólares menos a lo largo de su vida que aquellos cuyos estudios no se vieron interrumpidos. Esto podría representar una pérdida anual de entre 128 000 y 188 000 millones de dólares (entre 694 000 y 1 billón de reales) para la economía estadounidense cuando los estudiantes de 2020 se incorporen al mercado laboral.

«Es un impacto económico enorme», dice Jakubowski.

Dice que hay intervenciones específicas que pueden ayudar a abordar las brechas de aprendizaje, como instrucción en grupos pequeños o tutoría privada sobre temas específicos, aunque esta es una solución costosa.

Sin embargo, el costo a largo plazo para la sociedad podría extenderse más allá de la educación. Los confinamientos han suscitado preocupación sobre cómo la salud física de los niños podría haberse visto afectada durante la pandemia.

Un estudio en el Reino Unido mostró que la obesidad entre los niños de 10 a 11 años aumentó durante la pandemia y persistió.

Los investigadores estiman que esto equivale a 56.000 niños adicionales con obesidad. Esto probablemente se deba a los cambios en los hábitos alimentarios y la actividad física que se produjeron en muchos países durante la pandemia y que podrían haber continuado.

A largo plazo, esto podría costar a la sociedad británica unos 8.700 millones de libras (64.000 millones de reales), según los investigadores.

Pero si bien la pandemia ha causado un shock repentino en la vida y la educación de los niños, también ha exacerbado tendencias que ya estaban ocurriendo antes de la aparición de la COVID-19.

Judith Perrigo, investigadora educativa de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ha estado observando cómo los puntajes en lectura y matemáticas disminuyen lentamente en los Estados Unidos durante años.

Perrigo dirige un estudio a largo plazo con estudiantes de jardín de infantes que lleva 14 años en marcha.

El estudio pide a los profesores que califiquen la salud física y el bienestar de cada estudiante, la competencia social, la madurez emocional, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, y la comunicación y el conocimiento general.

Pero ella y sus colegas descubrieron que la pandemia provocó un deterioro aún más pronunciado de las habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales. El estudio fue único porque los investigadores habían estado recopilando los mismos datos durante más de una década, lo que les permitió observar el impacto de una crisis generalizada como la COVID-19 en la población y a lo largo del tiempo.

«La realidad es que la pandemia de Covid ha perjudicado el desarrollo infantil», afirma, aunque afirma que su estudio muestra que la tendencia descendente ya estaba en marcha cuando comenzó la pandemia.

Perrigo y sus colegas esperaban ver descensos en todas las áreas que evaluaban los profesores, pero en cambio encontraron que tres de las cinco áreas mostraron descensos: habilidades lingüísticas y cognitivas, habilidades de comunicación y competencia social.

La salud física se mantuvo igual, posiblemente porque se puso tanto énfasis en la salud pública durante este período que hizo más fácil mantenerse saludable, o porque el tiempo en casa durante los primeros confinamientos significó que los niños pasaban más tiempo al aire libre cuando se les permitía.

Quizás sorprendentemente, los investigadores también observaron que los puntajes de madurez emocional de los niños mejoraron durante la pandemia. Si bien esto puede parecer contradictorio al principio, afirma Perrigo, existe un conjunto de investigaciones que vinculan la adversidad con la madurez emocional.

«Cuando los niños experimentan adversidades, ya sea el divorcio de sus padres o la violencia en el vecindario, experimentan la madurez emocional que viene con esa adversidad», dice.

Durante la COVID-19, no había adónde ir. Las noticias estaban encendidas. Veíamos el número de muertos a diario. Los niños estaban expuestos a muchos temas complejos. Gracias a esto, su madurez emocional aumentó considerablemente.

Queda por ver si esto ayudará a preparar mejor a esta generación para los desafíos que enfrentará más adelante en la vida.

Pero el estrés de la pandemia puede haber dejado otras huellas en la salud mental de los niños y adolescentes: muchos estudios revelan mayores niveles de ansiedad, depresión, ira e irritabilidad durante los confinamientos.

Los niños también mostraron más signos de internalización y problemas de conducta debido a los largos periodos de confinamiento. Quienes hacían más ejercicio, tenían acceso al entretenimiento y mantenían relaciones familiares positivas tendían a tener mejores resultados.

Y, tal vez no sea de sorprender que, cuanto más estresados ​​estaban los padres por los confinamientos, más volátil tendía a ser el bienestar de sus hijos.

También hay evidencia de que algunos de los problemas persistieron tras la reapertura de escuelas y universidades. Un estudio en China reveló que los niños tendían a mostrar un comportamiento menos prosocial, lo que significa que estaban menos dispuestos a actuar de manera que beneficiara a los demás.

Tandy Parks, una trabajadora social que dirige grupos de padres en Los Ángeles, dice que encuentra familias que todavía lidian con las consecuencias de las interrupciones en el aprendizaje y las conexiones sociales durante la pandemia.

A muchos de los niños con los que trabaja les lleva mucho tiempo separarse de sus padres y adquirir un sentido de independencia.

«Recibo llamadas de padres de niños de entre cuatro y siete años, y son prácticamente las mismas conversaciones que solía tener con personas con hijos de dos años y medio», dice.

Los padres están teniendo dificultades para establecer límites apropiados y comunicarse claramente con sus hijos, e incluso los hitos del desarrollo, como el entrenamiento para ir al baño, se están produciendo a un ritmo mucho más lento, según Parks.

Sin embargo, existe la esperanza de que al investigar cómo les fue a los niños durante y después de la pandemia, también sea posible identificar estrategias para apoyarlos en el futuro.

«Esperamos que parte de lo que hemos descubierto no solo sea aplicable en caso de otra pandemia, sino también a oportunidades sociales limitadas de diversos tipos», incluyendo crecer en grupos culturalmente aislados, dice Henry. «Así que existe una perspectiva amplia, además de longitudinal».

Perrigo, de la UCLA, advierte que se necesita más apoyo para ayudar a los jóvenes de todo el mundo que han enfrentado un cambio tan abrupto en sus vidas. A menos que los legisladores, los padres y los docentes comiencen a centrar sus esfuerzos y a utilizar enfoques con base científica para mejorar el bienestar, las tendencias seguirán empeorando con el tiempo, afirma.

«Estas trayectorias son muy claras: todas están en descenso, y llevan tiempo en descenso», señala. «Por lo tanto, creo que no hay motivos para creer que vayan a mejorar por sí solas en los próximos cinco años, en la próxima década, a menos que actuemos de forma coordinada para asegurarnos de que así sea».

Las implicaciones totales de la pandemia de COVID-19 para una generación de niños solo se comprenderán en los próximos años y décadas. Pero para la maestra de preescolar Rebekah Underwood, hay señales de esperanza en su última clase. Los niños saltan, dan volteretas y disfrutan de las clases de música mucho más que sus compañeros hace uno o dos años.

«Definitivamente está mejorando», dice. «Son más aventureros, aunque su desarrollo socioemocional es un poco complicado».

Lea el informe completo (en inglés) en el sitio web de BBC Future .