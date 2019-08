“Soy una mujer de barrio que conoce las necesidades de mi circunscripción”

EL Bunker

16/08/2019

Andrea Caballero García, candidato por Comunidad Ciudadana por la #C46, en #ElBunker, programa radial conducido por Agustín Zambra, aseguró ser la candidata ideal porque al ser una mujer de barrio conoce todas las necesidades de los vecinos. “Soy una mujer de barrio que sabe las necesidades de su barrio, se lo que es salir y no poder encontrar micro, lo que es ser asaltada, ir a un hospital y no ser atendida”.

Asimismo, criticó que se coloquen candidatos que nos son vivientes de la zona porque no conocen las necesidades y porque una vez obtiene el cargo estos desaparecen. “Sabemos que vienen candidatos impuestos de muchos lados. Estamos cansados de que nos pongan candidatos que no viven en la zona sino en condominios y que no saben las necesidades de la gente”.

“Es demasiado abuso de poder que nos pongan candidatos de otros lados, que solo vienen a prometernos cosas y no nos cumplen nada”, agregó.

#Propuesta

Caballero indicó que entre sus prioridades esta mejorar la salud, acabar con la inseguridad e incentivar a los jóvenes emprendedores.

“Vamos a crear leyes para mejorar el servicio de salud y para equipar los hospitales. Asimismo, crear una ley que brinde seguridad; queremos equipar de cámaras a los policías para que se pueda filmar las acciones del uniformado frente al ciudadano, será una manera de luchar contra la corrupción”, manifestó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker