BCB impulsa uso de tarjetas virtuales para dejar de depender del efectivo

El Banco Central de Bolivia (BCB) trabaja en normativas para facilitar la interoperabilidad de los canales de pago y el uso de tarjetas virtuales y billeteras digitales que permitan mayor agilidad en las transacciones y dejar de depender del dinero en efectivo, informó el gerente de Entidades Financieras, Rolando Olmos.

“Tenemos hoy en día el producto de años de trabajo y es, además, algo que nos ha permitido alcanzar un hito bastante relevante a nivel de los bancos centrales, a nivel regional y mundial que es la interoperabilidad de sus instrumentos y canales de pago”, explicó en Bolivia Tv.

Según Olmos, la “interoperabilidad permite que, por ejemplo, si tenemos una tarjeta electrónica de un banco sea Visa, MasterCard u otra marca y queremos pagar cualquier bien o servicio, se lo realiza sin ninguna dificultad, solo se necesita que el comercio o local tenga habilitado el POS (sistema de punto de venta)”.

Indicó que, en otros países, solo se acepta el pago a través de un POS y no de todos, algo que en Bolivia no ocurre. “Hoy en día, en los POS, hasta podemos pagar con QR. En el supermercado; si no llevamos la tarjeta y no tenemos efectivo, le podemos pedir al cajero que nos emita un QR en el POS y con el celular pagamos”, explicó.

Olmos afirmó que la “normativa del Banco Central va hacia ese rumbo, hacia que cada vez dejemos de estar dependientes del efectivo y que podamos, por ejemplo, tener nuestras tarjetas de débito y de crédito en el celular”.

Tarjetas

A finales de 2024, el BCB emitió una resolución que autoriza el uso de carteras digitales (eWallets) y de tarjetas electrónicas virtuales.

La medida consiste en que en el celular se carga la tarjeta y con la tecnología NFC (Near Field Communication), que permite pagos sin contacto.

Las eWallets, también conocidas como billeteras digitales, son aplicaciones móviles que permiten almacenar de manera segura los datos de tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias.

Para consolidar estas operaciones, el ente emisor modificó el Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación.

En octubre del año pasado, el BCB emitió la Resolución de Directorio 111/2024, para avanzar en la inclusión financiera digital.