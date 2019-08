YPFB busca reactivar campos “viejos” ante la caída de producción

Ante la caída en la producción de hidrocarburos en el país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó priorizar la reactivación de “campos maduros”, es decir pozos que ya alcanzaron el pico máximo de producción y están en fase de declinación.

El gerente de Evaluación de Recursos Hidrocarburíferos de YPFB, Javier Esquivel, explicó que en el país hay más de 20 campos maduros, que son los primeros perforados en Bolivia. Los campos de líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural) en reactivación son Tarenda, Camiri y Boquerón, entre otros. Éstos producen una media de entre 500 a 800 barriles por día.

“Tenemos ahora una política de priorizar trabajos en campos maduros. Estamos trabajando muchísimo en eso”, dijo Esquivel.

Los campos maduros contienen hidrocarburos pesados que no pueden subir a la superficie por su viscosidad. “Los campos nacen, crecen, envejecen y mueren, pero antes de morir van a terapia intensiva, donde son revividos. Estamos trabajando muchísimo en la reactivación de campos maduros”, dijo Esquivel.

Para poder sacar líquidos de estos pozos en declinación YPFB realiza una fuerte inversión porque este trabajo “cuesta lo mismo que una nueva peroración”, indicó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Críticas

Sobre el tema, el experto en hidrocarburos Hugo del Granado indicó que es más barato reactivar los campos maduros que explotar uno nuevo. Cree que lo ideal es encontrar nuevos yacimientos, porque todos los campos que están en explotación son maduros y no hay campos nuevos.

Del Granado indicó que lo único que hace el Gobierno es perforar nuevos bolsones de hidrocarburos en campos antiguos. “La reactivación no es la única alternativa para incrementar la producción. Se han equivocado, tienen que seguir explorando en territorios que tienen potencial hidrocarburífero que tengan prospectos exitosos”, dijo.

El experto cree que la perforación de pozos nuevos ha caído debido a la política “estatista del Gobierno” que ha dado el monopolio de las exploraciones a YPFB. Las extranjeras deben asociarse en parte minoritaria con YPFB y han cohibido al capital extranjero. Eso ha hecho que pocas empresas nuevas hayan ingresado después de 2006 a hacer estudios. A esto se suma que no hay un ente regulador imparcial en la resolución de conflictos lo que quita seguridad jurídica. “Al no haber inversión no hay posibilidades de hacer nuevos descubrimientos. El secreto de la exploración exitosa es la apertura a las inversiones”, dijo Del Granado.

Por su parte, el especialista en hidrocarburos Francesco Zaratti considera que estos pozos no son económicamente viables con el régimen de impuestos vigentes. “Un privado no lo haría. Los pozos marginales precisan de otro régimen impositivo, sin IDH del 32 por ciento y con precios reales del barril de petróleo”, acotó.

DATOS

Pozo Camiri. Está en Santa Cruz y es uno de los más antiguos del país en operación. Se perforó en 1929 y concluyó en 1930 (tiene 943 metros de profundidad). Desde esa fecha, produce ininterrumpidamente. Registra una producción acumulada de 1.806.211 barriles de petróleo.

Campo Boquerón. Fue descubierto en 1985 y se encuentra en la provincia Ichilo de Santa Cruz y es fuente de gas y condensado. En 2010, se encontraron allí caudales de petróleo liviano. Produce 20 barriles por día (BPD) de condensado y 9 BPD de gasolina natural.

Fuente: Los Tiempos