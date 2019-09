A sesenta años del estreno de «Bonanza», la legendaria serie que definió un género y acompañó a varias generaciones

La televisión le dio una segunda oportunidad quince años después. Lideró el elenco de la serie médica Trapper John, M.D., un spin off de M*A*S*H*. Allí ya había asumido su calvicie y no utilizaba el aplique capilar de los tiempos de Bonanza. No era el único del elenco en recurrir al bisoñé; es más podríamos decir que era una especie de norma no escrita de la que sólo escapaba Michael Landon: tanto Lorne Greene como el que encarnaba a Hoss también los utilizaban. Los westerns no admitían pelados.