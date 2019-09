Barcelona reaccionó ante las declaraciones de Messi

FOX Sports

Josep Vives, portavoz de la dirigencia del Barcelona, habló de la actualidad del club y se refirió a la entrevista que Lionel Messi le dio al diario Sport, donde dejó ver algún malestar con la institución.

«No quiero irme, pero lo importante es tener un proyecto ganador», dijo Leo, que también habló de la ‘no-llegada’ de Neymar: «No sé si el club hizo todo para contratarlo».

Ante estas declaraciones, Vives se encargó de dejar bien claro cómo encara el conjunto catalán esta situación: «No existe ninguna grieta entre Messi y el club. Hizo valoraciones interesantes».

«Sobre Neymar dice que no sabe si se hizo todo porque no he estado en la negociación. La realidad es que el club hizo todo lo posible, ya lo explicó el presidente», aclaró Vives.

También hizo referencia a las declaraciones sobre su continuidad: «Leo se pone la camiseta de arcelona y habla como un socio. Expresa lo que hace todo el mundo. Es un mensaje de amvición y que diga que quiere ganar más es una demostración. Es evidente que todos lo queremos y por eso reforzamos cada año la plantilla. Tenemos mejor plantilla que el año pasado».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar