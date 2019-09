Por: Lino Mamani

El taxista Carlos Mamani Huacoto, denunciado por presuntamente violar a un niño de 13 años y transmitirle enfermedades de transmisión sexual, fue detenido este lunes por la Policía de Arequipa y puesto a disposición de la Fiscalía.

Según la investigación, el abuso ocurrió en 2017, pero el menor no contó inmediatamente la agresión. La violación se detectó meses después, luego de que el niño sufriera estreñimiento y hongos en sus partes íntimas.

La madre llevó al adolescente al hospital Honorio Delgado, donde detectaron que este era portador de sífilis, herpes genital y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Según la denuncia que obra en la carpeta fiscal, el taxista captó al menor mediante la red social Facebook, bajo el perfil de Leslie Estefanía Rojas. Así, pactaron conocerse y se citaron en un parque del distrito de Cayma. Según la denuncia, en la zona acordada, Mamani Huacoto sorprendió al menor por la espalda, lo subió a su auto a la fuerza y lo llevó a su domicilio, donde lo golpeó y abusó de él.

La madre del menor relató que los ultrajes se repitieron en otras cuatro oportunidades. Incluso, dice, el taxista conocía de la enfermedad que le había transmitido a su hijo y le ofreció medicamentos.

Por su parte, Adrián Tejada Inofuente, abogado del taxista, negó que este haya abusado del púber y sostuvo que su cliente no lo conoce.

Además, indicó que su patrocinado no es portador del VIH. No obstante, en el Instituto de Medicina Legal el taxista aún no ha sido sometido a una evaluación para confirmarlo.

DATOS

-Un informe del Instituto de Medicina Legal del 12 de noviembre de 2018 revela que el menor presenta signos de agresión sexual contra natura antiguos.

-El acusado estará detenido 72 horas para las diligencias respectivas y para definir si se pide su prisión preventiva.

