Cívicos instan a opositores a unirse por Bolivia y dejar de «morderse» en las elecciones

A 20 días de las Elecciones Nacionales, los comités cívicos de Cochabamba, El Alto y La Paz exhortaron a las organizaciones políticas de oposición que pugnan en este proceso electoral a unirse por Bolivia, para hacer frente al gobernante MAS.

“Lo que recogemos de la sociedad civil es que estos señores (de oposición) puedan tener la capacidad de amar Bolivia y unirse, y dejar de estar mordiéndose entre ellos, una vergüenza. El que más y el que menos pide unidad, transmitimos eso a los políticos”, declaró el dirigente cívico de Cochabamba, Juan Flores.

Los dirigentes de El Alto, Benito Fernández; de La Paz, Antonio Alarcón y Flores en conferencia de prensa ratificaron el paro cívico el 10 de octubre, asimismo respaldan el cabildo del Comité Cívico pro Santa Cruz y las medidas de presión del Comité Cívico de Potosí.

Flores aseguró que los comités cívicos “no creemos en esta farsa y circo electoral”, y que su lucha de carácter pacífica se concentrará en la defensa de los más altos intereses de la nación, exigir el respeto a la Constitución Política del Estado y al mandato conquistado en las urnas el 21 de febrero de 2016.

Reprochó a los opositores por no defender la democracia. “Exigir a los candidatos a unirse a su pueblo, a quienes con una mano le piden el voto y con la otra mano tienen el descaro de no defender la democracia (y) miran a un costado cuando ven al candidato trucho del país. Está de buen tamaño que algunos ni siquiera quieren que se les ayude, pareciera que no quieren ganar las elecciones”, sostuvo.

Dirigiéndose a los candidatos de Comunidad Ciudadana y de Bolivia Dice No, detalló que “el fraude no le saca fotos al voto, no está en las mesas, sino en el sistema de conteo que es una franquicia cubano-venezolano”.

“También pedirle a don Carlos Mesa, a don Oscar Ortiz que convivieron con su verdugo hasta hoy se amarren sus pantalones y tengan la capacidad de sincerar la política en el país y unirse. Eso exige el pueblo, cuidado que el pueblo salga a las calles y se resuelvan los conflictos no resueltos en las calles”, afirmó.

Mesa, en las encuestas de intención de voto está ubicado en segundo lugar, mientras que Ortiz ocupa el tercer lugar. Por las encuestas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo, Morales que ocupa el primer lugar en los sondeos iría a segunda vuelta con Mesa.

Fuente: https://www.paginasiete.bo