El Órgano Electoral tendrá 6.000 bachilleres para la transmisión rápida de votos

El vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, dijo que se optó por estos jóvenes porque tienen la destreza para enviar fotos y datos desde el celular. La alianza de Carlos Mesa está de acuerdo con el procedimiento. Bolivia Dice No cuestiona



Marcelo Tedesqui V.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recluta, a través de convocatorias públicas, 6.000 jóvenes bachilleres para que trabajen el día de la elección como operadores de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). El vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, argumentó que este sector de la población tiene pericia en el manejo de teléfonos y computadoras portátiles.

Los operadores estarán a cargo del Servicio de Registro Cívico (Sereci), que es la instancia encargada de transmitir los resultados de la votación desde los recintos, según el Reglamento para las Elecciones Generales 2019.

Hace una semana el recién posesionado director del Sereci en Santa Cruz, Josep Pinaya, aseguró que para el departamento se requerirán 1.516 operadores y que serían contratados por el Tribunal Supremo Electoral, pero ese mismo día la presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, dijo que cada región tiene atribución para seleccionar su personal.

El vicepresidente del Órgano Electoral afirmó que para el día de la elección estos 6.000 jóvenes tendrán la misión de tomar una fotografía del acta, transcribir los datos de la misma y enviar esa información al sistema central. “Esto es para garantizar la transparencia del proceso porque las actas no podrán ser modificadas en el trayecto entre el recinto y el tribunal regional”, explicó el vocal.

Precisamente, la semana pasada el embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppler, alertó que la población tiene desconfianza de las elecciones generales del próximo 20 de octubre. “Yo creo que hay mucha desconfianza en las elecciones generales y nosotros queremos asegurar que esas elecciones sean las más limpias posibles y puedan establecer los verdaderos resultados”, puntualizó el diplomático, quien señaló que cooperan con 100.000 euros en el asesoramiento técnico para la transmisión rápida de datos.

Por su lado, Antonio Costas señaló que los parámetros que se están utilizando para la selección de los jóvenes se basan en las habilidades y también en la formación de cada postulante. “En la convocatoria se estipula que sean por lo menos bachilleres”, dijo Costas. Empero, es “deseable” si se postulan estudiantes universitarios.

Costas advirtió que se vigila mucho en el proceso de selección que la persona sea muy responsable, porque, por ejemplo, las fotografías que tomen deben tener alta calidad. Sin embargo, adelantó que un mecanismo de seguridad para garantizar el éxito de la misión es que los 6.000 jóvenes serán sometidos a una intensa capacitación de diez días.

De ida y vuelta

Los partidos tienen opiniones divididas con relación a la selección de este personal.

Carlos Cordero, politólogo que fue invitado por Carlos Mesa a Comunidad Ciudadana en el área de control electoral, considera que las previsiones del TSE para estas contrataciones fueron correctas.

“Los bachilleres, primero, no son profesionales y tienen el tiempo para comprometerse con este trabajo”, dijo. Mientras, coincidió con la autoridad del TSE entrevistada en el hecho de que al no tener más de 18 años “están absolutamente familiarizados con la tecnología de los celulares inteligentes. Estoy convencido de que es un recurso humano estupendo”, complementó.

Otro elemento que destacó es que no ve que se los esté convocando a destiempo. “No se requiere un gran tiempo de capacitación para sacar una foto y pasar unos datos cuando ellos son activos digitales”, acotó.

Lo único que observó es que sea un trabajo remunerado, que sí lo será porque el TSE realiza el proceso de contratación. “No es lo mismo que utilizar bachilleres para recabar información demográfica en el Censo 2012, que fue un fracaso y puso en ridículo al presidente Morales porque salió con unas cifras que días después tuvieron que rectificar. Esto es mucho más sencillo”, advirtió.

No opina de la misma forma el candidato a primer diputado plurinominal por Potosí, Gonzalo Barrientos, de Bolivia Dice No. “Consideramos que es improvisado, esto se debió trabajar con mayor anticipación, no estamos de acuerdo con que el proceso de contratación se realice con tan poca anticipación”, dijo.

Además, “debiera ser personal más calificado, con las carreras de estadística de las universidades. Hay universitarios que tienen mucha mayor experiencia, porque este sistema TREP tiene el fin de garantizar la transparencia del proceso electoral”, complementó.

