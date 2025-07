Jaime Dunn: Fui inhabilitado porque estaba arriba en las encuestas, eso asustó al oficialismo y la oposición

El economista concluyó que su exclusión no fue casual, sino una estrategia política para frenar una alternativa ciudadana que crecía fuera de los aparatos partidarios tradicionales.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista y excandidato presidencial Jaime Dunn denunció públicamente que su inhabilitación del proceso electoral no fue producto de una cuestión legal o técnica, sino una decisión política motivada por el temor que generó su crecimiento sostenido en las encuestas tanto en el oficialismo como en la propia oposición.

“Ese análisis en un periodo de tiempo, últimamente estaba entre primero y segundo, en las encuestas que ellos mismos han hecho. Entonces no era que Dunn les estaba quitando votos a ellos —a Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred—, era al revés. Más bien, ellos me estaban quitando votos”, afirmó Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Según explicó, su candidatura representaba una amenaza para el statu quo político del país, y su ascenso en la intención de voto alteró los planes de los actores tradicionales del escenario político nacional. “Ellos venían de caída y yo iba de subida. Es más, si alguien se tendría que bajar eran los que estaban cayendo y apoyar a los que estaban subiendo”, sostuvo.

Dunn también aseguró que no solo el Movimiento al Socialismo (MAS) se sintió amenazado por su figura, sino también sectores de la oposición que, según él, habrían promovido o apoyado su exclusión de la contienda electoral. “Yo tuve en contra a la misma llamada oposición. No lo digo yo, sino lo dijo un periodista que comentó que llegaron notas y explicaciones sobre por qué no debería estar. Lo dijeron políticos y representantes de partidos”, agregó.

El economista concluyó que su exclusión no fue casual, sino una estrategia política para frenar una alternativa ciudadana que crecía fuera de los aparatos partidarios tradicionales. En sus palabras, “esa fue una de las razones principales por las que Jaime Dunn no podía entrar a las elecciones: porque asustó no solo al oficialismo, sino a la misma oposición”.

