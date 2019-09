En la Expocruz ofertan autos desde $us 4.700 a $us 175.000

En la Expocruz 2019 se ofertan vehículos desde $us 4.700, que son los coches eléctricos E2 de la empresa boliviana Quantum, hasta $us 175.00, precio del deportivo Porsche modelo 718 Cayman de la importadora Luxor Automotors.

Janine Espada, gerente general de Luxor, dijo a La Razón, que el Porsche 718 Cayman tiene un motor 2.5 turbo con tracción trasera, con la ventaja de que puede adquirir una velocidad de hasta 100 kilómetros (km) por hora en 4 segundos, caja automática, 9 velocidades y tiene la conexión para teléfono móvil, interfaz de audio y el paquete de sonido de 150 vatios.

Otra novedad es el lanzamiento de la vagoneta todoterreno New Discovery, de la línea de Land Rover. Por oferta ferial, su cotización es de $us 150.000: tiene siete asientos, airbag (bolsas de aire) para conductor y pasajero, sensor de lluvia, control dinámicos de estabilidad y frenos antibloqueos, entre otros beneficios.

En su stand, la Importadora Toyosa ofrece la vagoneta Toyota Land Cruiser 2020 BX, con un motor de 4.500 de cilindrada y con un costo de $us 120.000.

“Además presentamos un prototipo de la Toyota Hilux Racing, con motor de 4.000 de cilindrada, aunque no existe todavía en el mercado boliviano, pero lo estamos exhibiendo en la feria”, expresó Vanessa Morón, ejecutiva de Ventas Corporativas de Toyosa.

Otro motorizado de lujo que presenta Auto Líder, concesionaria del grupo Ovando en el campo ferial, es el Mercedes Benz GLE 43 QP, que tiene un costo de $us 118.800, coche utilitario todoterreno con diseño súper deportivo.

Aldo Roca, gerente regional de Auto Líder, comentó que este carro está equipado con cámaras de confort, parqueo automático, cámaras de 360 grados, butacas deportivas y volantes de cuero, luces led inteligentes que pueden elevarse con el volante y la suspensión regulable en altura.

Mientras que Nibol ofrece el Nissan Patrol V8 en $us 120.000, que tiene motor 5.400 cc, con tres filas de asientos de cuero, pantallas en los cabezales y siete bolsas de aire. En tanto, el vehículo más económico es el E2, eléctrico de la firma boliviana Quantum, en $us 4.700 y el E3, en $us 5.200.

