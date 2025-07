Elecciones 2025: Arias sugiere adelantar el cambio de mandato presidencial

El próximo 17 de agosto los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales. Pero el cambio de mandato está previsto para el 8 de noviembre

El alcalde Iván Arias sugirió acortar el mandato del presidente Luis Arce para afrontar la creciente crisis económica por la que atraviesa el país. El próximo 17 de agosto están previstas las elecciones generales, mientras que el cambio de mandato, recién para el 8 de noviembre.

“Las perspectivas no son buenas, por eso es urgente que haya elecciones y cambiar de Gobierno”, dijo Arias en su programa de podcast ‘Con el Negro’.

En ese marco, sugirió pedir al Tribunal Supremo Electoral y “al presidente (Luis Arce) que acorte su mandato para que la transición no sea en noviembre, sino en septiembre, en caso de que haya un claro ganador en las elecciones”.

Resaltó que una fecha para la nueva posición sería un mes después de las elecciones; es decir, el 17 de septiembre, de lo contrario “la inflación y todo esto va a seguir subiendo”. El costo de la carne de pollo, res, aceite, arroz, leche y verduras aumentó al igual que el dólar y otros servicios por la crisis económica.

Datos del INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que en mayo de 2025 Bolivia registró un superávit comercial de $us 13,4 millones, resultado de exportaciones por $us 759,3 millones e importaciones por $us 745,9 millones. Sin embargo, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, el país arrastra un déficit negativo de $us 577,6 millones, evidenciando el persistente desbalance en el comercio exterior.

Los productos que impulsaron las ventas externas en mayo fueron los derivados de soya (+32%), joyería de oro (+22%), urea (+9%) y estaño metálico (+4%). En el rubro agropecuario destacaron las exportaciones de chía (+52%), quinua (+12%) y bananas (+9%).