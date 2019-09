En NO Mentiras fundamentamos el porqué del apoyo al Binomio de CC, la causa superior hoy es hacer respetar el voto que decidió no reelección. El binomio trucho no respeto esa decisión, la Unidad la hará respetar, el #20-ONoMas https://t.co/yZESOPTVh0





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina