Encuesta: Siete puntos separan a Mesa de Evo en primera vuelta

Ante la pregunta ¿Por qué candidato votaría?, el 15% no sabe o no responde y el 11% dice que no votará por ninguno.

Beatriz Layme / La Paz

Siete puntos separan a Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), de Evo Morales, candidato del MAS, según la más reciente encuesta de intención de voto que Mercados y Muestras elaboró para Página Siete.

Ante la pregunta ¿Por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones?, el 33% afirmó que respaldaría a Morales, quien gobierna el país desde 2006 y el 20 de octubre buscará su reelección. En tanto, Mesa, periodista y exvocero de la causa marítima, obtiene 26%.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En esta encuesta –cuyo trabajo de campo se realizó del 13 al 20 de septiembre en 102 poblaciones– Mesa y Morales bajaron un punto en intención de voto, en relación con la consulta de agosto.

Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No (BDN), también perdió puntos en su preferencia. En agosto ostentaba el 13%. En la encuesta que se publica hoy registra el 9%.

La sorpresa es Chi Hyun Chung, quien busca hacerse de la silla presidencial con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Chi –quien lanzó polémicas declaraciones sobre la mujer, el colectivo LGTBI y la Pachamama– en un mes logró 3% en intención de voto.

El 15% dijo que no sabe o no respondió por cuál de los nueve candidatos apostará. El 11% señaló que no votará por ninguno de los postulantes o que sufragará nulo o en blanco.

Las reacciones

Paola Cortés, vocera de CC, sostuvo que ese 15% de indecisos “es clave”, y que, por ello, en las dos semanas que quedan para la campaña convencerán a los votantes de que CC es la mejor opción para dirigir el país.

“Por un lado está el ilegal candidato Evo Morales, quien sólo lleva a más corrupción, abuso de poder y despilfarro. Al frente estamos nosotros, que haremos prevalecer la democracia, tenemos un buen programa con el que convenceremos a ese 15%”, afirmó Cortés, quien agregó que en las elecciones CC obtendrá un triunfo en primera vuelta, “porque la gente está cansada del autoritarismo del MAS”.

Frente a ese criterio, la diputada Alicia Canqui del MAS sostuvo que el día de los comicios la población le dará su voto al binomio Evo-Álvaro, porque en más de 13 años se entregaron obras en todas las regiones del país.

“Con seguridad puedo decir que el pueblo apoyará a Evo. No hay duda de que ganaremos en primera vuelta ”, manifestó Canqui, quien anunció que reforzarán su campaña en las urbes con la estrategia “puerta a puerta”, para explicar su programa.

La senadora Jeanine Áñez, de BDN, dijo que Ortiz “será la sorpresa”, debido a que “es el único candidato” de renovación.

Punto de vista

Gonzalo Lema, exvocal electoral

“Día que pasa, Evo se debilita”

Día que pasa, se debilita la candidatura de Evo Morales. No hay noticias buenas de su parte, sólo hay noticias para temblar. Su voto quedará ceñido a su núcleo duro.

A Mesa no se lo advierte en gran campaña ni con pasión por su candidatura, pero saca ventaja por sus condiciones intelectuales y porque se vive el ocaso del Gobierno.

Ortiz es un candidato que juega a varias puntas, como todo el empresariado cruceño. Apuesta fichas para el Gobernador, la oposición y hace negocios con el Gobierno central.

En el caso de Chi es simplemente una anécdota que servirá para que el PDC no pierda la sigla.

Fuente: Página Siete