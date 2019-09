Erwin Sánchez: «Aprendo más con todas las cosas que nos hacen»

El técnico de Blooming no calla nada. Considera que la academia incomoda a cierta gente, que no precisó. Dijo que va a denunciarlos

Carlos Jordán Paz

Erwin Sánchez estuvo a punto de explotar el domingo en Montero. Estaba molesto, más allá del resultado ante Guabirá (1-1). Hizo duras declaraciones, pero no fue preciso cuando habló de que hay gente que quiere incomodar a su plantel y a su rol. La interrogante es si los dardos iban a los árbitros, a cierta dirigencia de su club, de la barra o a dirigentes de la Federación.

Dijo que hablará con el directorio de Blooming para hacerles conocer un hecho que, a su parecer, quiere hacerle daño al equipo celeste. “Voy a hablar con el presidente para que haga una denuncia formal. Él verá si lo hace, pero quiero que lo sepan y después saber cuál es la posición del directorio”, dijo el estratega cruceño.

El asunto está candente, aunque al parecer la causa de su enojo fue el arbitraje de Ivo Méndez, quien expulsó al arquero Daniel Vaca por reclamos airados desde el banco de suplentes y al defensor José María Carrasco, por doble tarjeta amarilla.

“Vamos a seguir luchando, a pesar de que estamos incomodando a algunas personas. Quieren que me tire contra ellos, pero no lo voy a hacer. En vez de perjudicarme me están ayudando a crecer como ser humano y como profesional”, expresó el técnico.

Urapuca puede jugar

Entre tanto, el DT de la academia debe definir esta semana quién será el defensor que reemplace a Carrasco en la zaga. Un candidato es Leonardo Urapuca, cuyo único partido que jugó fue el reprogramado por la segunda fecha (14 de agosto) en la derrota por 5-0 contra Nacional en la Villa Imperial.

Tras cumplir los seis partidos de suspensión que le dio el tribunal de la División Profesional por su expulsión ante Royal Pari en la fecha 21 del torneo Apertura, Urapuca solo jugó contra Nacional. Los primeros cinco del Clausura no fue convocado. El resto solo se lo vio entre los suplentes. En cuanto al sustituto de Vaca, lo más probable es que Carlos Jiménez sea el segundo arquero ante San José, el sábado (19:30) en el Tahuichi.

