Samuel revela que conversó con China y Rusia y les cuestionó su enfoque sobre el litio

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, reveló en El Ánfora de ERBOL que ha conversado con representantes de los gobiernos de China y Rusia, a quienes les cuestionó el enfoque con que sus empresas están abordando el tema del litio y la relación con las comunidades locales.

El Gobierno actual, mediante Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha firmado contratos con el consorcio chino CBC y la empresa rusa Uranium One para la explotación de litio, pero los mismos no están siendo aprobados por la Asamblea Legislativa, debido al rechazo de la región potosina y comunidades del Salar de Uyuni.

“Yo he tenido diálogo con el gobierno chino, con el gobierno ruso, a raíz del tema litio, y yo les he comentado que están completamente equivocados en la manera en que quieren encarar el tema, no los gobiernos, pero sí sus empresas. En el caso de la empresa rusa es una empresa estatal. En el caso chino no es una empresa estatal”, dijo Doria Medina.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según Samuel, los chinos y rusos piensan que cuando su gobierno dice algo, eso se hace sin discutir, pero afirmó que en Bolivia eso no es así.

En el caso del litio, las comunidades cercanas al Salar de Uyuni han expresado su rechazo a los contratos por los efectos que podrían tener en la provisión de agua, además de que reclamen el cumplimiento de la consulta previa.

Doria Medina reveló que ha sugerido a los chinos y rusos que como ejemplo de otro enfoque analicen el caso de la empresa minera San Cristóbal y su relación con la comunidad.

“Les he sugerido que investiguen y analicen el caso de San Cristóbal. Para mí el caso de San Cristóbal es un caso exitoso de diálogo con la comunidad y de una inversión socialmente aceptada y creo que ese es el camino”, afirmó.

A los chinos les observó la minería

Consultado sobre la presencia de chinos en la explotación minera que afecta el medio ambiente, Doria Medina informó que en su reunión con representantes de ese país les dijo que no está bien visto este tipo de prácticas.

“Yo tuve una reunión con los representantes del gobierno chino y, al finalizar, ellos me decían que esperaban que Bolivia no se vaya con Taiwán, tenga Claro que la política china respecto a Taiwán es una política de Estado. Y yo les dije que sepan también que no es bien visto que vengan ciudadanos chinos a destruir el medio ambiente y a no cumplir las leyes”, relató.

Según contó, los chinos argumentaron que el gobierno de su país no tiene nada que ver en ese tema, sino corresponde a ciudadanos privados. Pero, de todas maneras, el candidato considera que “ahí no hay que permitirle ningún resquicio”.