Evo lamenta la crisis política en Quillacollo: Me duele tanto perjuicio al pueblo

El presidente Evo Morales, lamentó hoy la crisis política que atraviesa Quillacollo y dijo que con el constante cambio de alcaldes en ese municipio impide el desarrollo y perjudica únicamente a la población.

“Lamento mucho, Quillacollo ha tenido problemas (…). Quillacollo no es que pierde alcaldes, exalcaldes o concejales, quien pierde es el pueblo de Quillacollo (…). A mí me duele Quillacollo con tanto perjuicio y la gente no quiere que se dé plata a alcaldes, los alcaldes se cambian creo cada cinco o seis meses, no sé, pero felizmente en algunos (municipios) se presentan (estos problemas), no está en toda Bolivia”, dijo Morales en una entrega de obras en Sipe Sipe.

Dijo que los conflictos políticos y las disputas por el control de la Alcaldía impiden el desarrollo de Quillacollo. “A veces por razones políticas molestamos y nos perjudicamos todos (…). Siempre hay problemas internos y conflictos, hay que tratar de resolver”, agregó.

La crisis política de Quillacollo ha postergado la ejecución de obras en los 10 distritos de ese municipio. Hasta junio, la ejecución presupuestaria llegaba solo al 12 por ciento.

Cuatro alcaldes fueron cambiados en Quillacollo los últimos 15 meses por presuntos hechos de corrupción. Entre las obras paralizadas están la implementación de colectores en el centro, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros proyectos para fortalecer la vocación agrícola, afirman constantemente dirigentes y vecinos.

Entretanto, la Alcaldía de Quillacollo está afectada por un déficit mayor a los 90 millones de bolivianos previstos inicialmente, porque la falta de liquidez aumentó a 113 millones, según el informe CITE: DAF 103/2019 al que accedió Los Tiempos.