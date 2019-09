García, Franco y Pedraza, en un debate marcado por la polémica

Los candidatos a la vicepresidencia por el MAS, Álvaro García; Bolivia Dijo No, Shirley Franco, y Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, participaron la noche de este lunes de un debate electoral en la red Uno, en el que no solo hablaron de su plan de Gobierno sino que también intercambiaron ataques.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Salud, incendios forestales, economía y democracia fueron los temas puestos en mesa del debate en Santa Cruz. García defendió los avances en el área social, el desarrollo económico alcanzado y explicó que la democracia, a diferencia del pasado, no solo garantiza el derecho político sino también el mejorar las condiciones de vida del ciudadano.

García increpó en el debate a Pedraza por la quema de los documentos de los gastos reservados durante el Gobierno de Mesa, a lo que respondió el interpelado: “No queman papeles de gastos reservados, pero queman bosques”, en alusión a los incendios forestales en la Chiquitanía.

También se enfrascaron en una discusión sobre acabar con la explotación de las materias primas. García le dijo a Pedraza, apoyado en documentos, que su plan dice que acabarán en 10 años con este tipo de economía dejando a miles de personas en la calle, a lo que respondió el candidato de CC que se habla de una transición.

Franco no se quedó al margen de la polémica. En referencia a García, dijo, que “prefiere no hablar de números con el señor (García) Linera, todos sabemos que él no sabe sumar” y a Pedraza le recordó que es funcional al MAS y que una prueba es que la ministra del gobierno de Mesa es ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

Pedraza propuso salir de la economía extractivista y pasar a una verde, fortaleciendo el aparato productivo. Franco le recordó a Pedraza que dijo que los liderazgo de 2002, entre ellos Mesa, deberían retirarse y jubilarse, pero además le increpó que Ximena Valdivia, exgerenta de PAT, se benefició con contratos del actual Gobierno.

Pedraza respondió que Óscar Ortiz, candidato presidencial de Bolivia Dijo No, tiene ya una larga trayectoria política y contraatacó preguntando si es corrupción o un caso político el hecho que uno de sus aliados, el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes esté vinculado con casos de corrupción denominados Mochilas I y II.

En muchos pasajes del debate, García solo se limitada a ver el intercambio de ataques entre sus oponentes. Consideró que ambos son funcionales al oficialismo porque no tienen una propuesta alternativa. Pedraza y Franco se acusaron de ser funcionales al Gobierno.

Franco increpó a García si al debate llegó en una aeronave del Estado, tomando en cuenta que es un acto de campaña electoral. Su interlocutor respondió que antes estaba en un acto oficial deportivo en Santa Cruz y que después se trasladó al set de la red televisiva.

“Hay que preservar” el crecimiento económico y eso, aseguró García, se lo hará con el desarrollo de la industria del litio, mayores carreteras, la industrialización del gas, profundización de la exportación de energía eléctrica y generación de empleo, principalmente, para los jóvenes. (17/09/2019)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz