José Quiroga: «Todas estas maniobras que hacen, son solo para inflacionar el fútbol»

El propietario de Sports TV Rights, actual dueña de los derechos de TV en Bolivia, tildó de “chantaje” el accionar de tres clubes que hablan de una posible venta de $us 50 millones

JUAN CARLOS MONTAÑO

Los derechos de televisión del fútbol profesional boliviano han vuelto a generar noticia, luego de que el viernes, nueve de los 14 clubes del país, se reunieran con un representante de Sports Marketing Monterrey (SMM), que les ofreció encontrar en un plazo de tres meses, un ente que se adjudique los derechos de 2021 a 2024. Se habló de hasta $us 50 millones. “Se trata de un chantaje”, dijo directo José Quiroga, de Sports TV Rights, la actual propietaria de los derechos.

Recordó que en una anterior ocasión ofrecieron $us 40 millones (actualmente cuestan 14) y la propuesta se acabó diluyendo. Reconoce que el fútbol boliviano hoy necesita de mayores recursos, pero no los montos que hoy manejan porque aún se necesita desarrollar la calidad en cancha. Quiroga fue directo, habló de Rafael Paz (presidente de Guabirá) y de Robert Blanco (División Profesional) como los principales impulsores de lo que él califica como irreal.

¿Qué tipo de proyección están haciendo como Sports TV Rights ahora que les acaba el contrato en 2020?

La última vez que estuve en Santa Cruz tuve una reunión con algunos clubes y gente de la FBF, en el cual les manifesté que mientras sea dentro de la reglamentación de los estatutos, que ellos estaban en su derecho, y que nosotros lo que íbamos a exigir, era que se respetaran los contratos. Nosotros tenemos la opción hasta el 2020 y la primera y última opción hasta el 2024. Les dije que lo correcto era una reunión con los 14 clubes porque un dirigente manifestó que por qué no ofertamos nosotros. Les dije que no, que mientras no estén los 14 clubes, el comité ejecutivo y el presidente de la FBF, nosotros no podíamos hablar.

Usted habló de chantaje ahora que apareció una opción de 50 millones de dólares, ¿por qué considera que es un chantaje?

La vez pasada hablaron, yo lo conozco a este señor Estruconi, es más, tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada en Estados Unidos y me comentó que un señor de Santa Cruz lo había invitado, que iban a conseguir capital para hacer una oferta, pero después se dio cuenta de la realidad, de la poca seriedad que había y acabó retirando la oferta. Son pocos serios como lo están manejando y son tres o cuatro personas. Están ahí el señor ‘Rafo’ Paz y dos o tres dirigentes más, y es en realidad como les dije, que los dirigentes de los clubes son 14, más el comité ejecutivo y el presidente de la FBF. Entonces, no podemos dejarnos llevar por dos o tres clubes o por el señor (Robert) Blanco, que anda inflando globos de ensayo.

Pero la necesidad de los clubes es agobiante…

Nosotros somos conscientes y le hemos dicho luego de la colaboración que hemos hecho para que el fútbol mejore, pero ustedes ven la respuesta de la gente en los estadios. Entonces le dijimos que, si quieren que esto mejore, es necesario hacer un estudio. Y no lo hicieron. Nosotros sí lo llevamos adelante desde la gestión del doctor Marco Peredo, y fue desde todos los aspectos, de cuánto público asiste a los estadios, de cuántos son los usuarios de cable, cuáles son las empresas que compran, cuál es la torta publicitaria en Bolivia para medios radiales, escritos y televisivos. Es en base a eso que se determina, pero no son serios, ellos piden y piden por pedir cuando hay clubes que parecen que no son de primera, es deplorable y la gente los castiga no yendo a los estadios. Nosotros, en la previa, tenemos que ver el producto, si es bueno, medio, malo y el mercado. Son factores fundamentales que hay que analizar para poder decir esto es lo que vale el producto.

¿Puede ser que valga más?

Sí, puede ser, pero más en base a qué. Hay empresas como Cotel, que no lo compra, Entel, no lo compra, Cochabamba comenzó a comprarlo este año; Digital no lo compra, Tarija, lo mismo. A eso es lo que vamos nosotros, que sean serios. Para nosotros, lo más cristalino es que tiene que haber licitación, la pidió Rafael Paz y también otros dirigentes en una anterior ocasión. Llamen a una licitación, ¿cuál es el inconveniente?, hacerlo transparente, como lo han hecho en las eliminatorias, o ¿qué negociado quieren hacer?, o quieren inflar el precio de decir que tienen algo cuando en realidad no lo tienen.

Es países muy cercanos como Paraguay, por ejemplo, que tienen una realidad distinta. ¿Por qué nos sacan mucha diferencia en el dinero por la TV?

¿Saben cuánto son los usuarios que tienen o cuánta publicidad se vende en Paraguay? Si analizamos su fútbol, su ranking, es distinto. Nosotros somos los últimos de los sudamericanos en el ranking FIFA. ¿Qué hemos ganado en la Libertadores o en la Sudamericana?, si analizamos eso no me gustaría detallar la realidad del fútbol boliviano que incluso viene de perder sus dos últimos amistosos, más allá de la expectativa que hay con (César) Farías. Si dicen que valen tanto, cuál es el mejor acto, yo no puedo vender cualquier auto por un Mercedez Benz, eso lo dice todo. Llamen a una licitación, sean honestos, transparentes y listo, se acabó la historia, no anden con gente extraña que se ofrece para hacer falsas propuestas. Nosotros somos una productora que hemos demostrado cómo trabajamos profesionalmente

El contrato con ustedes finaliza este 2020 y tienen la prioridad hasta el 2024, ¿se van a presentar de nuevo?

Analizaremos si nos presentamos, si lo vemos oportuno, lo haremos, todavía no tenemos una decisión tomada, aunque sí queremos ser respetuosos. Es por eso que insinuamos que llamen a una licitación y dejen de hacer poca cosa seria.

¿Le ha molestado que se hubiera hablado antes de 40 millones y ahora de 50?

No. Si analizamos con seriedad, a eso hay que ponerle un costo de producción, porque si usted va a producir aproximadamente 300 partidos, eso tiene un costo de producción de 4 o 5 millones más los gastos de relatores, traslado de armado de vallas, la gente y lo demás. Siento que al dirigente le cuesta realizar un partido de fútbol, no tienen idea. Si usted hace un análisis de eso, más los impuestos, necesita tener mínimo 18 millones, más la inversión que nosotros ya tenemos realizada, me entienden. O sea, es muy poco serio, no lo da el mercado, ni el mercado nacional ni el mercado internacional.

¿Cómo les fue con la propuesta por la Internet?

Nosotros organizamos una plataforma al máximo nivel internacional, muy profesional que fue ‘Fut-bo’. Se veía por todos lados y saben cuántos usuarios se suscribieron, recaudamos 2 mil dólares en un año. La gente está acostumbrada a ver gratis, y no es que la plataforma andaba mal, al contrario, andaba muy bien. Se lo hizo con una inversión significativa para ver si podemos conseguir un valor agregado para volcárselo a la FBF por los derechos del fútbol, pero no lo pagan.

Si van a licitación, ¿hay posibilidades de que se haga un contrato mayor?

Lo que queremos es que se llame a licitación y llamando a licitación vamos a analizar qué valor vamos a ofertar, me entiende. Para ser serios, no nos gustaría darle un valor, obviamente que tiene que ser mayor porque hay una inflación anual permanente, hay una variación y sabemos la necesidad de los clubes. Nosotros queremos apoyar al fútbol, pero no le quiero dar ninguna cifra porque si llaman a licitación, perdería transparencia, ¿me entiende?

A su criterio, ¿qué hacer para no cometer errores en estos momentos de desesperación por dinero de parte de los clubes?

No sé quiénes vendrán a ofrecer, si es que lo ofrecen, yo creo que eso lo analizará el comité ejecutivo de la FBF y los 14 clubes. No porque los hagan dos o tres clubes de Santa Cruz van a ser ellos los dueños del fútbol. Yo les dije en su momento, lean el artículo 85 y 86 de los estatutos que ellos mismos han aprobado, que los derechos son de la FBF y sus miembros. Si los estatutos dicen eso, respétenlo, nosotros no tenemos injerencia en los temas internos.

Don Rafo Paz es el que más ha insistido, y Blooming, con Juan Jordán, también, ¿tiene información de otros dirigentes que hubieran estado metido?

Sé que está el señor Blanco, Blooming, Rafael Paz, no sé si habrá otro club. Sport Boys, la última vez, no firmó la carta que mandaron y quisieron convalidar la oferta que enviaron y Sport Boys no la firmó porque se dieron cuenta de que todo era falso.

¿Es cierto que hay clubes que se han endeudado hasta después de este contrato?

No, en la gestión de (César) Salinas se ha manejado más sensatamente los adelantos. No, los adelantos están dados, quedan muy pocos para cubrir hasta 2020, pero los adelantos se han reducido en su totalidad prácticamente. Nosotros, ante el comportamiento de ellos, mandamos cartas, y hablaron de que tienen ofertas millonarias, que esto y que lo otro. No es la forma de actuar, la forma de actuar es invitar, convocar al comité ejecutivo, a los clubes y analizar la situación, pero no lo hacen, juegan al niño y hay que ser poco serios porque la gente ya se le ríe. Cuando sean serios en todos los aspectos el fútbol va a mejorar y va a valer. Pero mientras tanto, quién va a venir con la actuación de estos tres o cuatro clubes.

¿En cuánto comenzó el contrato actual y en cuánto está ahora?

Hoy estamos cerca de los 14 millones. Los cuatro años eran por 8, cuando ellos salían de los 800 mil dólares de Entel. No había ningún interesado. No creo que haya un irresponsable para un mercado como el que tenemos nosotros en Bolivia.

¿Ve un duro inconveniente?

No son inconvenientes. Todas estas maniobras innecesarias que hacen, son para inflacionar el valor del fútbol, pero lo entendemos, es lo más corriente. Insisto, creo que lo más correcto es llamar a una licitación y la empresa tiene las puertas abiertas si es que fracasa la licitación.

Todos los bolivianos apostamos por el fútbol, y nosotros no somos intermediarios, somos una productora de televisión porque tenemos los derechos de hace muchos años y no solo del fútbol profesional, sino también han visto que Conmebol nos asignó derechos para la Copa América, para producir partidos de la Libertadores, de la Sudamericana. Y si lo hacen, es porque estamos cumpliendo con los requisitos internacionales.

¿Se les ha cruzado por la cabeza deshacer el contrato?

Pero es que no es la mayoría, son dos o tres clubes, ¿me entiende? Nosotros vamos a cumplir el contrato y queremos que ellos cumplan. Si no qué garantía dejará el fútbol, qué antecedente dejará Bolivia para empresarios que quieran venir. Tienen que ser serios y reunirse con toda la FBF y todos los clubes.







