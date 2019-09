Mesa dice que posibles delitos de Valdivia prescribieron, no me voy a referir a depósitos, es guerra sucia

Amalia Pando entrevistó este miércoles a Carlos Mesa en su programa Cabildeo donde le preguntó:

¿Cuándo vas aclarar el tema de PAT?

Cuando deje de ser una guerra sucia, esta es una guerra sucia

¿Tienes respuestas, no me las des, tienes las respuestas?

Lo que te voy a decir claramente, es yo no voy a responder a la guerra sucia y no voy hacerle el juego a la guerra sucia, así de claro y así de simple.

¿Ese tema no lo vas a tocar?

No lo voy a tocar, ni este, ni ningún otro vinculado a la guerra sucia

¿Así tu jefa de campaña vaya arrestada, han pedido arresto domiciliario?

Así vaya, no vamos a rendirnos ante esas amenazas que son arbitrarias e injustas.