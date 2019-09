Morales: Seguimos esperando que llegue rápidamente la cooperación

El presidente Evo Morales expresó este domingo su deseo que llegue lo antes posibles la cooperación internacional para encarar los incendios en la Chiquitanía boliviana, donde continúan avivándose los focos de calor.

“Seguimos esperando que rápidamente llegue el avión (ruso), helicópteros y estamos haciendo gestiones ante la Embajada de Estados Unidos el permiso para que el Helitanker venga acá (San Matías) para combatir, pero es impresionante la movilización”, declaró en conferencia de prensa.

Para esta semana está prevista la llegada de 227 brigadistas forestales de las Fuerzas Armadas de la Argentina y el arribo del avión ruso Ilyushin Il-79 que tiene una capacidad de 50 mil litros de agua. También se anunció la llegada de un Helitanker alquilado en Canadá que tiene una capacidad de carga de 12 mil litros de agua.

En ese marco manifestó su rechazo a las manifestaciones de protestas de algunos sectores en medio de la emergencia nacional por los incendios en la Chiquitania y exhortó a los bolivianos a mantener la unidad para superar la crisis ambiental.

“Nuevamente quiero decirles, cuando se presentan este tipo de problemas, todos unidos. No es momento de protestar, es momento de trabajar unidamente, solidariamente, con hermandad, con generosidad por las familias afectadas, esa es nuestra obligación”, declaró en una conferencia de prensa desde San Matías.

El mandatario lamentó que no haya sido informado que en las poblaciones de Concepción, San José de Chiquitos y Taperas, desde abril que no llueve, al contrario se produjeron heladas y luego sequías, aunque precisó que estos fenómenos no solo se presentan en Bolivia sino a nivel mundial por efectos del cambio calentamiento.

Ratificó que las condiciones económicas del gobierno son óptimas para equiparse como actualmente tiene una flota de 25 helicópteros para movilizarse ante emergencias nacionales o ver la alternativa de comprar un avión Súpertanker.