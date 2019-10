19 procesos contra Chi: desde deudas de sueldos y pensiones hasta negligencia

Carolina Méndez / Santa Cruz

Chi Hyun Chung, candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), tiene 19 demandas en su contra: 13 por incumplimiento de beneficios sociales, dos por lesiones graves y leves, dos por calumnia, una por asistencia familiar y una por homicidio culposo. Desde el PDC minimizaron las acusaciones.

“Nos dejan sin cuidado las acusaciones contra Chi porque sabemos que son calumnias y parte de la guerra sucia”, declaró a Página Siete el vocero del PDC, Luis Aparicio.

Chi Hyun Chung es médico y pastor evangélico. Su carrera electoral está marcada por una tardía incorporación en el feudo electoral, una colección de frases polémicas y un vertiginoso ascenso en las encuestas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Chi también es propietario y director de la Clínica Ucebol y, desde ese cargo, enfrenta varias demandas por incumplimiento de pago a sus trabajadores, por calumnias y por lesiones graves y leves, entre otros procesos.

Según consta en el registro de antecedentes del Palacio de Justicia de Santa Cruz, entre 2003 y 2018 Chi ha sido demandado 19 veces en salas penales, laborales y de familia. Esos procesos se suman a las recientes denuncias por homofobia y discriminación interpuestos en su contra ante el Comité Nacional Contra el Racismo, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mala praxis y asistencia familiar

El candidato a la silla presidencial, que planteó un proyecto de “encarcelamiento semipresencial” para personas que infrinjan delitos menores y de nivel medio, estuvo recluido en Palmasola por mala praxis y enfrentó una orden de aprehensión por asistencia familiar.

El 25 de marzo de 2008, W. N. C. A, exfuncionaria de la clínica Ucebol, demandó a Chi Hyun Chung por asistencia familiar. La jueza Ruth Beatriz López, del juzgado cuarto de Instrucción de Familia, ordenó entonces la aprehensión de Chi por incumplimiento del pago de pensiones para su hijo menor de edad.

Su deuda era de 92.400 bolivianos, Chi sólo había cancelado 2.000. El PDC asegura que su candidato no llegó a ser aprehendido porque consiguió conciliar con la demandante antes de que se ejecute la orden de apremio.

El año 2016, se aprehendió a Chi a raíz de una demanda presentada por R. C. A. por lesiones graves y leves producto de la mala praxis durante una operación de vesícula. La paciente tuvo 70 días de impedimento tras reportar perforación en el intestino y una gasa olvidada en su organismo después de la intervención.

El candidato admitió que estuvo recluido, pero aseguró que se resolvió el caso y se llegó a un acuerdo con la familia demandante. Luis Aparicio, vocero del PDC, explicó que la negligencia fue cometida por otro médico del equipo que operó, pero que la responsabilidad recayó sobre Chi debido a su cargo dentro de la Clínica.

En 2003, según los antecedentes de Chi Hyun, fue demandado por el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo. El caso fue abierto por el exfiscal Jaime Marco Soliz y quedó en el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar 4, hasta la fecha no hay sentencia. El PDC no pudo explicar este caso, pero aseguró que ya está cerrado.

Expersonal denuncia malos tratos

No es fácil conversar con los actuales trabajadores de la Clínica Ucebol. El temor a perder sus fuentes laborales o el deseo de no involucrarse en declaraciones no les permite hablar la situación laboral actual.

Quienes hablan son quienes ya se han retirado del centro médico. Es el testimonio de los exfuncionarios que dan cuenta de haber recibido malos tratos por parte de Chi Hyun.

“Es un sinvergüenza, yo trabajé con él. Te explota y te humilla, estoy seguro de que ni sus mismos trabajadores votarán por él”, expresó L. M. un extrabajador de Chi.

Por su parte, Mayco Mariscal Rojas aseguró que fueron muchas las ocasiones que soportó agresiones verbales mientras trabajó en la clínica.

“Él despedía gente, pero quería que nunca falte personal. Una vez me mandó a llamar a terapia intensiva y me trató mal delante de una mujer que estaba llorando porque su padre se estaba muriendo. Me reclamó que no había enfermero, lavándose las manos cuando él fue quien lo había despedido. Tuve que bajar la cabeza, como hacíamos siempre todos los trabajadores”, cuenta.

“Todos hacíamos de todo en la clínica. Como despedían a harta gente teníamos que hacer de enfermeros, recursos humanos, mantenimiento, lo que haga falta para subsanar las ausencias”, recuerda R. G., quien asegura que a diario había despidos.

C. S. otro extrabajador, revela que les “obligaban” a asistir al culto donde él oficiaba como pastor. “Siendo funcionarios de la clínica, había que ir al culto y pagar el diezmo. No le importaba que uno sea de otra religión, igual tenía que ir obligado”.

E. V. exfuncionaria corrobora esta información. Afirma que todos los miércoles en la mañana era el culto en el tercer piso de la clínica. “Todos tenían que ir sí o sí”, insiste.

Lastimosamente debido a su agenda, el candidato Chi Hyun Chung no pudo atendernos para dar una contraparte a las acusaciones en su contra. No obstante, el PDC designó a Luis Aparicio, como vocero para atender las preguntas.

Aparicio aseguró que les dejan sin cuidado las acusaciones contra Chi porque sabían que eran “calumnias” y parte de “la guerra sucia”.

El vocero del partido aseguró que su candidato es un idóneo representante de los valores que proponen. Sostuvo que “Chi no es una mala persona”.

“Es un jefe estricto y una persona que por sus raíces y educación a veces es juzgada como ‘mala gente’. En realidad, lo que él no admite es la ineficiencia laboral, por ello es firme con sus funcionarios”, sostuvo como descargo de las acusaciones.

¿Calumnias para no pagar salarios?

Las demandas contra Chi por incumplimiento de pago de salarios y de beneficios sociales superan la docena. Según los afectados, son sólo las que llegan a instancias judiciales.

“Hay infinidad de casos que se quedan en el Ministerio de Trabajo porque uno desiste de continuar por tiempo y plata”, revela una exfuncionaria de la clínica de Chi, quien pide mantener su nombre en reserva.

“Me cansé de ir al Ministerio, sólo tomaron mi declaración y me dijeron que lo iban a citar. Al final nunca me pagaron los tres meses de sueldo que me deben”, cuenta otro trabajador.

“Yo lo demandé porque no quería pagarme. Me hacía trabajar horas extras, era un abusivo y trataba mal a todos los funcionarios. Despedía gente cuando estaba de mal humor, así como si nada”, cuenta Mayco Mariscal Rojas, extrabajador de recursos humanos en la Ucebol.

Mariscal demandó al candidato a la presidencia por incumplimiento de beneficios sociales y por calumnia.

“Para no pagarme dijo que yo iba en estado de ebriedad a la clínica. Siempre actúa así, para no cumplir sus deudas dice que los trabajadores roban, se emborrachan o no trabajan. Como tiene plata distrae y dilata el caso”.

Según documentación a la que tuvo acceso Página Siete, los procesos contra Chi son por incumplimiento en pago de salarios, horas extras, días feriados, aguinaldos, indemnización y vacaciones. En más de una ocasión, Chi “responde” a las demandas ingresando otra, contra el trabajador, para iniciar una pulseta judicial que se extiende por años.

El PDC explica que si bien aparece Chi como demandado, en realidad se trata de una mala respuesta administrativa de la clínica. “Son cuestiones laborales, nada tienen que ver con esta campaña o con el liderazgo de Chi”, aseguró Aparicio.

Un mes en la carrera

A menos de un mes de su habilitación como candidato, Chi Hyun Chung se posicionó, sobre todo, por propuestas controversiales y fue tendencia en redes sociales.

Agosto El postulante fue presentado oficialmente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 29 de agosto, en reemplazo de Jaime Paz Zamora, y, el 16 de septiembre, el TSE lo habilitó para el ruedo electoral.

Septiembre En la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete, Chi tiene el tercer lugar no sólo en el departamento de Chuquisaca, con el 5%, sino en La Paz, con el 4%, y en Oruro, con el 6%.

Fuente: https://www.paginasiete.bo