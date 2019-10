3ER DÍA DE PARO 2 GANADORES:

El primer y principal ganador es el conjunto de ciudadanos denominado PUEBLO, se unió no por MESA, ni por los cívicos ; se unió por indignación de ser nuevamente violentado en su derecho político más fundamental y sagrado en su conciencia su derecho AL VOTO. Pueblo digno que fue más de una vez engañado por sus representantes políticos (Opositores y Cívicos)

El Segundo ganador parcial es el que pretende seguir engañándolo, permitiendo el saqueo de sus recursos naturales por la voracidad transnacional de Soros y el imperio chino ruso americano, precisamente EVO MORALES..este es el 2do ganador.

Porqué? Los Cívicos y políticos oportunistas irresponsables de Mesa y Ortiz empujaron a mi Pueblo a votar una papeleta donde se encontraba la candidatura ilegal e inconstitucional de Evo y Linera.

Con esta elección popular habilitaron a Evo y Linera, borrando con el codo lo que hicieron con la mano.

Si no haya sido esta traición, tanto Evo como Linera ni con Tribunales Nacionales o Internacionales, hayan estado proscritos políticamente para siempre. Hoy tienen posibilidad la candidatura ilegal habilitada por el Voto reciente del 20 de octubre del 2019 de candidatear en las próximas elecciones.

Mi persona por Canal Universitario y por las redes planteé PARO INDEFINIDO Y NO ELECCIONES, PORQUE EL MAS IBA A GANAR EN FORMA FRAUDULENTA, TAL COMO HA SUCEDIDO; Debía respetarse la voluntad del pueblo del 21 de febrero del 2016, por eso es que yo no fui a votar el 20 de octubre, lo veía irresponsable histórico políticamente hablando.

En síntesis, el pueblo ganó porque se unió a defender su voluntad y Evo ganó porque con el voto ciudadano fue habilitado para próximas elecciones y aún tiene la posibilidad de respetar la voluntad ciudadana, dar un paso al costado y presentarse el 2025 ; situación que solo le impediría la decisión que adopten las transnacionales de Soros y el Imperio chino ruso americano.

Cívicos y políticos opositores sepultaron el 21 de febrero

Fuente: El Escribidor