Analistas coinciden que el MAS perderá curules y que estará lejos de los 2/3

La Paz, 14 de octubre (Urgentebo).- Los politólogos Marcelo Arequipa y Carlos Cordero coincidieron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) logrará tener mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero no los dos tercios.

Según las últimas encuestas de CiesMori, presentadas por EL DEBER y Unitel, el partido de gobierno lograría tener aproximadamente 20 senadores; Comunidad Ciudadana (CC), 13 y Bolivia Dice No (BDN), dos. Un curul de la Cámara Alta se estaría por determinar, según la votación, si se va a para el MAS o CC.

“En esa previsión el MAS ya no tendría el control absoluto del Senado, sí una mayoría. (…) La tendencia es un poco más favorable al MAS, pero con una diferencia que es bien importante: hasta ahora no habíamos tenido un escenario en el que el MAS está debatiendo el tema de la posibilidad de que no pueda controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional”, indicó Arequipa.

Asimismo, señaló que dependiendo la votación del domingo para conocer si el oficialismo tendrá mayoría simple o absoluta. Se lograría lo último, tendrá más posibilidades de tomar decisiones, pero ya no le será como ahora que tiene los dos tercios del Legislativo.

Por su parte, Cordero explicó que en la Cámara de Diputados es difícil hacer una predicción de cómo estará conformada por la forma de distribución de los escaños. Sin embargo manifestó que el MAS podría perder aproximadamente 10 curules de uninominales.

“Es un escenario altamente probable que el MAS tenga aproximadamente la mitad del Parlamento. El MAS había disfrutado de casi el 65 por ciento del Parlamento, pero hoy va a ver mermado en un 15 a 20 por ciento”, acotó.

El experto detalló que el hecho de que el Movimiento al Socialismo no vaya a obtener los dos tercios es algo positivo, puesto que nuevamente se verá una pluralidad en la Asamblea Legislativa, habrá nuevamente un debate político y se buscarán acuerdos para tomar decisiones.

