Hacer campaña con la libertad de alguien es una barbaridad, reprocha Guido Nayar

Santa Cruz.- Ante las declaraciones de Branko Marinkovic, candidato de la alianza Libre, quien manifestó que Luis Fernando Camacho “no debería estar preso”, el exministro Guido Nayar reaccionó con firmeza y calificó esa postura como un acto irresponsable, afirmando que “hacer campaña con la libertad de alguien es lo peor que se puede hacer”.

“Yo tengo una experiencia personal. Permítanme compartirla con ustedes. Yo era ministro de Gobierno. Tenía un día en el cargo y me pidieron que visitara a Óscar Eid, entonces el segundo hombre del MIR detenido en la cárcel, para decirle que no iba a salir durante nuestro gobierno, que se iba a quedar los cuatro años. Por eso, me parece una barbaridad comenzar a hacer campaña con un tema tan delicado como la libertad de alguien”, relató Nayar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El exministro subrayó que los procesos judiciales tienen reglas, plazos y procedimientos que deben cumplirse, aunque lamentó que en Bolivia hace al menos 15 años no existe un Poder Judicial independiente. “La justicia no existe en este país. Existen masistas encargados de la justicia. Todos lo sabemos”, señaló.

Cuestionó, además, el uso político de un tema tan sensible como la situación judicial de Camacho, y pidió enfocar el debate electoral en propuestas concretas para el desarrollo de Santa Cruz.

“¿Qué proyecto van a hacer por Santa Cruz? ¿Van a impulsar la hidroeléctrica de Rositas? ¿Van a reactivar el Hub de Viru Viru? ¿Van a ejecutar el proyecto de Puerto Busch? ¿Van a mejorar las carreteras, fortalecer la producción? Esos son los temas que realmente le importan a los cruceños”, enfatizó.

Nayar pide responsabilidad y seriedad en el debate político rumbo a las elecciones, poniendo por delante las verdaderas prioridades del departamento y del país.