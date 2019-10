Andy Rubin, cofundador de android, muestra este móvil totalmente extraño junto a varias características

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Cualquier parecido con algún control remoto es pura coincidencia, pero lo que sí sabemos es que el diseño de este dispositivo no tiene similitud con algún otro teléfono de la actualidad. En la primera publicación, Andy Rubin presenta la imagen anterior para que podamos apreciar los colores, los cuales pueden variar dependiendo del ángulo de donde se mire.

Luego, enseña la parte frontal del dispositivo y es allí donde se puede confirmar que no es un dispositivo con tapa y que también y que también posee una nueva interfaz de usuario. En la primera foto hay una aplicación de mapas que no se parece a Google Maps, mientras que en la segunda imagen se pueden observar diferentes apps y que cada una ocupa un espacio pequeño en la pantalla de forma ordenada (probablemente esta sea una de las novedades más interesantes a nivel de funciones).

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx

— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019