Así es la película porno de Bella Thorne premiada por Pornhub

Se llama Her and Him y ya ostenta el galardón Vision Award, de la segunda edición de los premios de Pornhub, compañía canadiense de cine para adultos que incluyó la de Thorne en el programa que tienen para el desarrollo de contenidos porno para audiencias femeninas. Pero, ¿qué es lo que consigue que todo el mundo quiera verla?

De qué va Her and Him

Romeo y Julieta. Tal y como aseguró el vicepresidente de Pornhub, la obra de Throne es una “representación moderna de Romeo y Julieta”, pero ambientada en el presente y con algunas variaciones. Y es que, durante el metraje, los protagonistas se mueven en un constante tira y afloja entre la dominación y la sumisión, combinado con pausas apasionadas que confirman el desenfrenado deseo sexual que existe entre ellos.

Los protagonistas . Los actores de cine para adultos Abella Danger y Small Hands dan vida a esta pareja de amantes que entra en conflicto cuando él se entera que ella pensaba asesinarle.

Buenas cifras . Por el momento, la pieza pornográfica de Bella Thorne está siendo un auténtico éxito, pues solo el tráiler, disponible en el canal de Pornhub en YouTube, ya ha sido reproducido más de un millón de veces. De cerca le sigue la entrevista a la directora, con casi 900.000 visualizaciones, donde la joven aprovecha para dar su opinión sobre esta ficción "etérea, hermosa y fluorescente" que, en un principio, pretendía ser un thriller navideño.

Por el momento, la pieza pornográfica de Bella Thorne está siendo un auténtico éxito, pues solo el tráiler, disponible en el canal de Pornhub en YouTube, ya ha sido reproducido más de un millón de veces. De cerca le sigue la entrevista a la directora, con casi 900.000 visualizaciones, donde la joven aprovecha para dar su opinión sobre esta ficción que, en un principio, pretendía ser un thriller navideño. Escenas explícitas. Por cierto, si esperas escenas muy explícitas, sentimos decirte que no va a pasar: el porno de Thorne es sugerente. Eso no quiere decir que no sea una película porno, pues las escenas sexuales son reales; lo que ocurre es que la directora ha preferido seleccionar planos menos obvios para dar rienda suelta a la imaginación.

Fuente: https://cinemania.20minutos.es