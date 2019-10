Camacho responde segunda vuelta o nada ante intento de «soborno» del gobierno

URGENTE | Mensaje del Presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, emitió un mensaje a través de un Facebook Live en donde volvió a ratificar que la única condición para levantar el paro es la segunda vuelta.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este viernes que recibió tres llamadas telefónicas de persona enviadas, supuestamente, por el presidente Evo Morales poniendo precio a esta medida y a los intereses que Camacho tiene como empresario para callar las voces del pueblo cruceño.

“Le respondí que el pueblo boliviano y el pueblo cruceño no tiene precio, no tiene (precio) su libertad y no tiene precio su democracia. La única condición para que el pueblo retorne a su casa es la segunda vuelta. No vamos a negociar principios. Si el presidente Evo Morales quiere reunirse conmigo lo va a hacer al pie de nuestro Cristo Redentor, delante de todos los cruceños. No puede haber secretos y no podemos seguir reuniéndonos entre cuatro paredes en un cuarto oscuro y a espalda del pueblo”, afirmó Camacho.

