Carlos Mesa apela al voto útil para lograr que haya balotaje y derrotar a Evo Morales

Bolivia ha entrado a los últimos 15 días de una de las campañas electorales presidenciales más largas de su historia con tres candidatos que son los mejores ubicados en las diversas encuestas. El presidente, Evo Morales, las encabeza con una diferencia de al menos siete puntos sobre su seguidor, el ex presidente y aspirante al poder por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Más abajo, en un tercer lugar, aparece el candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz. Algunos analistas, entre ellos el ex asesor de Evo Morales, el peruano Walter Chávez, consideran que después de años hay una campaña competitiva y de pronóstico abierto, debido al 26 por ciento del electorado que ha expresado en los sondeos no tener hasta ahora un candidato preferido.