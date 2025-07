Zaratti afirma que un gobierno saliente no debe insistir con el litio

El físico e investigador Francesco Zaratti, desmitificó la idea de que el litio sea la salida para los problemas económicos del país.

Por Daniel Gutierrez

Fuente: La Razón

El físico e investigador Francesco Zaratti afirmó que la gestión actual debería dejar la decisión de los contratos de litio al próximo gobierno y alertó sobre la fuerte carga ideológica que marcó las negociaciones con empresas extranjeras.

“Es un gobierno que ya está de salida, que no tiene solución al problema de los hidrocarburos, de los combustibles. No tiene solución al tema del dólar, de la inflación”, dijo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Sus declaraciones se producen en medio del debate legislativo sobre el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, que implica una inversión de $us 975 millones de para una planta de extracción directa de litio en el salar de Uyuni. Días antes, otro contrato con la firma china CBC por $us 1030 millones quedó en suspenso tras disputas en la Cámara de Diputados.

Zaratti afirmó que las decisiones del Gobierno no responden a una estrategia técnica ni económica, sino a motivos ideológicos. “Hay una carga ideológica, y la carga ideológica estuvo desde el comienzo (…). Acaba de decirlo el presidente Luis Arce en la cumbre de los países del BRICS. Donde dice estamos entregando los recursos del litio a países del BRICS ¿No era que este no era un gobierno entreguista?”, ironizó.

También desmitificó la idea de que el litio sea la salida para los problemas económicos del país.

“El concepto es que el litio sí es una potencialidad, es un recurso que nos puede ayudar en el desarrollo. Pero no es la panacea”, afirmó.

Finalmente propuso que se debe modificar la actual Ley de Minería, que, según dijo, desincentiva la inversión privada e impide incluso la transferencia de concesiones familiares.