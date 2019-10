Cochabamba: Comandante dice a cocaleros a fines al MAS que los escoltarán para evitar peleas

Al referirse a los ciudadanos movilizados, el jefe policial utiliza términos descalificativos: “Esta gente estaría en estado de ebriedad presumiblemente tiene bombas molotov, armas blancas, todo aquello, pero no vamos a permitir que les puedan agredir”.

El Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, encargado de velar por la seguridad ciudadana, coordina directamente con el sector cocalero su protección. El mismo se ofrece de escolta ante un eventual enfrentamiento con la población movilizada en contra del denunciado fraude electoral y llama “hermano” al candidato a senador, Andrónico Rodríguez, discípulo de Evo Morales. “Nosotros vamos a permanecer toda la noche acá porque ya hemos hablado con Andrónico, con el hermano. Pensábamos trasladarnos, pensé que ya tenían sus buses por inmediaciones. Los íbamos a escoltar para que se embarquen y los íbamos a escoltar hasta determinado lugar de la carretera para que se vayan tranquilos”, así expresa su disposición el coronel, Clemente Silva Ruiz

#ANF Vea cuando el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Clemente Silva Ruíz, encargado de velar por la seguridad ciudadana se pone a disposición de las bases cocaleras de @evoespueblo y llama "hermano" al candidato a senador, Andrónico Rodríguez. pic.twitter.com/BXegMS8jjv — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) October 26, 2019

Con megáfono en mano, como muestra el video al que accedió ANF, el jefe policial tranquiliza a las bases cocaleras movilizadas en la ciudad de Cochabamba con el propósito de contrarrestar las manifestaciones de la ciudadanía en contra del denunciado fraude electoral en favor de un cuarto mandato de Evo Morales.

“Mantengan la calma no se dejen influenciar, de repente ven en redes sociales que no son reales en su totalidad, pero me indican que recién mañana van a tener sus buses, por ese motivo le había pedido al Andrónico, que las mujeres y niños entren a la sede y el resto salga a este lugar para que no parezca algo provocativo”, da instrucciones en una clara coordinación con las federaciones cocaleras, base sindical de Morales.

Al referirse a los ciudadanos movilizados, el jefe policial utiliza términos descalificativos: “Esta gente estaría en estado de ebriedad presumiblemente tiene bombas molotov, armas blancas, todo aquello, pero no vamos a permitir que les puedan agredir, pero también ustedes deben poner de su parte para que como Policía manejemos este problema”.

En una clara disposición al servicio del sector cocalero, el Comandante de la Policía les pide a los campesinos mantener la calma si escuchan gritar o petardos. “No den importancia, hemos hecho un cerco, un anillo de seguridad y tenemos bicicletas, motocicletas, deltas, están patrullando las calles adyacentes para que no se acerquen a ustedes”.

En su coordinación directa con la dirigencia cocalera, el jefe policial les pide que dejen en manos de la Policía su protección: “No demuestren agresividad, hay que mantener la calma, que no parezca que de parte de ustedes ha sido la agresividad, con todo lo que hemos estado viendo del trabajo de inteligencia que seguro me van a informar”.

«Esta mañana el hermano Presidente (Evo Morales) y Andrónico, hace un rato ha dicho, hay que mantener la calma», dijo.

El dirigente de las seis Federaciones Cocaleras del Trópico, Leonardo Loza reconoció que repartieron palos a sus bases en la ciudad de Cochabamba, según él, para «defenderse» de los manifestantes que acatan el paro cívico en contra del probable fraude electoral.

El polémico video sale en momentos en que el país vive momentos de incertidumbre política y social, luego que el Tribunal Supremo Electoral declarara a Evo Morales ganador en primera vuelta en las elecciones celebradas el 20 de octubre a pesar de las denuncias de fraude electoral y el pedido de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y varios países del mundo, ir por a una segunda vuelta con el segundo más votado, que es Carlos Mesa.

Fuente: https://www.paginasiete.bo