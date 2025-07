Sube la temperatura política

Cuatro hechos fundamentales en la segunda semana de julio disparan la temperatura política.

1. El primer debate en Tv dejó sabor a poco.

Debate entre cinco candidatos: dos punteros y tres coleros. Breve tiempo y muchas intervenciones; fue un diseño para tomar el pulso de los candidatos, ver sus cualidades políticas para enfrentar al oponente, más que para profundizar en sus propuestas y planes de gobierno.

Del Castillo exhibió vena política, mostró lo que no conocíamos de él. Tuto se esforzó por mostrarse conciliador y proyectar la imagen del único expresidente en el panel. Samuel utilizó su mayor ventaja, aquella que lo diferencia de los demás: el perfil de empresario sobre el político. Manfred expuso perfil de gestor público y sus éxitos electorales del pasado, enfatizando en el discurso de poner orden y encarcelar a Evo a cualquier costo. Jhony, en su estilo bullanguero. Esperemos que ajusten el formato para que los candidatos puedan exponer sus propuestas y que el debate gire en torno a ello. Ya conocemos los trapitos sucios de todos.

2. El TSE comunicó la inhabilitación definitiva de Jaime Dunn.

El precandidato se presentaba con bastante solvencia técnica y pretendía posicionarse como el outsider de la política, la cara nueva. Llegó haciendo bulla, pero se abocó a hacer lo que no se debe: cometer errores. Sin partido y negociando con poca transparencia, no dio señales de certidumbre en sus primeros pasos. No pagó deudas que arrastraba con el Estado y quedó fuera de la contienda electoral. Voy a pensar que fue por falta de experiencia o mal asesoramiento. Para los que vienen del extranjero y quieren hacer política en Bolivia, estos baños de realidad son inevitables. Veremos si Jaime Dunn llega al 2030; veremos de qué está hecho.

3. Samuel presentó el primer decreto que lanzaría en su gobierno: excelente iniciativa.

Destaco que esta presentación refuerza la impronta del candidato. Él sabe lo que hay que hacer, lidera las encuestas de intención de voto y está preparando su gestión de gobierno. De la presentación rescato un dato: el gobierno gasta Bs 365.000.000 en refrigerios y alimentos. Una afrenta para los bolivianos que sufrimos el rigor de la crisis global. La inflación quema los sueldos y salarios, el Estado no tiene dinero para importar diésel ni gasolina, y estos irresponsables siguen en la fiesta del despilfarro.

4. Andrónico y el nuevo ciclo: la posverdad.

Conferencia de prensa extensa, 1 hora y cuarto, pausado y evidentemente bien asesorado expuso su proyecto político.

En materia económica, amplía distancia con el gobierno de Arce: no hay política minera, no hay política para la explotación del litio, es necesario promover una nueva ley de hidrocarburos y desahucia el proyecto del Mutún. O sea, el hombre que presidió el Senado cinco años, recién en campaña se dio cuenta que todo está a la deriva.

Propone gradualidad y concertación para disminuir la subvención a la gasolina y al diésel. La estabilidad económica solo será posible con estabilidad social y política. El mensaje implícito: sin concertación con sindicatos y organizaciones sociales, no hay estabilidad social ni política. Advertencia explícita para quienes proponen medidas shock.

Plantea un proceso de cambio mejorado, un nuevo ciclo. Un tiempo con apertura al mercado, un Estado eficiente y competitivo, que no espante, que no sea paternalista ni emprendedor, que viabilice acuerdos con exportadores y fomente la inversión extranjera. El Estado debe abrazar a los sectores privado, cooperativizado y a la economía popular. No más plantas sin planificación. No reduce el Estado, apuesta por hacerlo eficiente y transparente. Optimizar el gasto público; las empresas públicas deben lograr utilidades. Las plantas que no funcionan serán sometidas a la “magia” municipal y cooperativista, las alianzas público-privadas también garantizarán operación sostenible.

Apertura a la inversión extranjera para sacarnos del déficit energético, explorar gas y transformar la matriz energética.

Para los productores del oriente: concertación, seguridad jurídica y biotecnología.

La posverdad de Andrónico. El estatismo fracasó, modelo corrupto e ineficiente que nos deja una inflación asfixiante y una crisis global que compromete la estabilidad de nuestros hijos y nietos. En ese contexto, el hombre asesorado por el socialismo del siglo XXI, ofrece un discurso en el que la verdad perdió peso frente a las emociones que busca desatar para alimentar su campaña.

En lo político-institucional: una sola reelección para presidente, separación de poderes, transformar la justicia y liberarla del sometimiento al poder.

Lanzó la posibilidad de restablecer relaciones con Chile. Su colega, presidente del Senado en Chile, le habría ofrecido un puerto soberano… tema delicado, audaz y temerario, Andrónico. Antes de las 24 horas siguientes, el presidente del Senado chileno lo desmintió, papelón, primer porrazo para el candidato. Queda la duda: ¿lanzó el tema para exacerbar las sensibilidades históricas con el tema marítimo?.

Para ir terminando, destaco el mensaje que dejó al cerrar la conferencia de prensa: Todos se ocupan de Andrónico. Alude a cuestionamientos del evismo y el arcismo, y se despide con una provocación a las bases masistas: “¿Al final del día nuestras bases por quién votarán? ¿Votarán por Tuto, Doria Medina, Manfred?, Hermanas y hermanos, es la oportunidad de abrir el nuevo ciclo”.

Tablero electoral completo. Una vez que el heredero entra en cancha y lanza su proyecto político, se aclara el panorama y quedan dos opciones: entrar en razón o seguir en el engaño, la posverdad.

Jaime Navarro Tardío

Militante de Unidad Nacional, ex Diputado Nacional y ex Secretario Ejecutivo Nacional de UN.