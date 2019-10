Costas: «La verdadera encuesta será reflejada el 20 de octubre»

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se refirió este jueves a los resultados de la encuesta presentada anoche por Ciesmori para EL DEBER, en donde se demuestra una intención de voto que no favorece al candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz; sin embargo, dijo que pese al resultado no la van a defenestrar.

Costas agregó que la verdadera encuesta será reflejada el próximo 20 de octubre en las urnas, y que la aparición del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, amerita un análisis.

“Aquí ya hubo un gran ganador, que es Oscar Ortiz que con el 12%, porque había un desconocimiento de la población de lo que era Oscar, es el único que ha crecido, seguimos teniendo un candidato ilegitimo (Evo) estancado”, señaló Costas.

Costas se suma a la campaña de Ortiz

El gobernador adelantó que, tras pasar la emergencia de los incendios en la Chiquitania, se sumará a los actos para acompañar a Oscar Ortiz en su campaña electoral en Santa Cruz y en Beni, donde según Costas tienen cautivo el cariño y esperanza.

“Ahora tengo un tiempo para poder darle el apoyo en Santa Cruz y Beni a Oscar y en donde se necesite, yo soy un soldado de la causa. Ayer estuve en el norte y hoy vamos a seguir, en la tarde vamos a estar caminando por la Villa, mañana nos vamos a la Chiquitania y el domingo estaremos en Beni”, concluyó.

De acuerdo a la encuesta de intención de voto de Ciesmori, nueve puntos separan al candidato del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales (36,2%), y al aspirante por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa (26,9%).

Chi (5,8%), según la encuesta se coloca en cuarto lugar, muy cerca de Oscar Ortiz, el representante de BDN, quien figura con un 7,8% de intención de voto.

EL DEBER / Miguel Angel Roca