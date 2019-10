De 94 feminicidios, sólo doce asesinos fueron sentenciados

Salomé Quispe tenía 26 años y muchos sueños pendientes. Fue encontrada sin vida el 2 de enero, en la zona de Alto Llojeta. Según la Policía, la joven fue asfixiada y después arrojada desde un cerro. Hasta la fecha, el agresor no fue capturado.

La familia de Salomé aún sigue esperando justicia. No es la única. De los 94 feminicidios que se registraron desde enero hasta la fecha, 12 autores fueron sentenciados, 25 fueron imputados (más de la mitad son autores confesos), cinco aún están prófugos, ocho se suicidaron luego de cometer el asesinato, y de otros 44 no se conoce su situación actual, según registro elaborado por Página Siete.

De los nueve departamentos, tres registran más casos. La Paz tiene 31 casos, le sigue Cochabamba con 18 y Santa Cruz con 15. A la lista se suman Potosí con nueve casos, Oruro con ocho, Tarija con cinco, Beni con cuatro, Pando con dos y Chuquisaca con dos. En anteriores días, la Fiscalía y la Policía reportaron 93 casos. El informe de este medio cuenta con 94 porque incluye un caso que es investigado por las autoridades como feminicidio en la sede de Gobierno.

Además del sufrir por el cruel asesinato de una hija, una madre, una amiga o una hermana, las familias viven una odisea para luchar contra la impunidad y buscar justicia. Tal es el caso de Abigaíl, la joven que fue asesinada cruelmente por su exnovio con un cuchillo, martillo y piedras. El crimen se registró en junio pasado y hasta la fecha el proceso no avanza. El autor tiene 17 años y fue enviado a un centro de reintegración social en La Paz. La familia de la víctima aún exige una sentencia máxima y denuncia retardación de justicia.

En abril, Celinda, de 32 años, fue asesinada por su expareja con tres puñaladas en La Paz. La joven ingeniera de sistemas terminó la relación con su verdugo 10 días antes del crimen. El autor confesó el crimen y guarda detención preventiva en una cárcel de La Paz, sin embargo, aún no fue sentenciado.

En septiembre pasado, el presidente Evo Morales creó una “comisión especial mixta” para investigar y acelerar los casos de violencia contra la mujer. “Hemos decidido conformar una comisión especial mixta de cinco miembros para investigar qué está pasando con los casos de feminicidio y dar propuestas de solución”, sostuvo.

En las últimas semanas, la comisión ya se reunió con varios familiares de víctimas de feminicidios en La Paz y Cochabamba.

¿Por qué los casos no avanzan? De acuerdo a la periodista y activista Patricia Flores, los feminicidios evidencian la precariedad del sistema judicial y su inacción, pues varias víctimas ya habían presentado denuncias.

Mercedes Cortez, coordinadora nacional de Voces Libres, explicó en una entrevista anterior que para luchar contra la retardación de justicia es importante contar con personal calificado. “Las personas que optan por estos cargos están saturadas de tal manera que ya no hacen efectiva la justicia, porque deben hacerla a la rápida o deben cernir (…). El hecho de que los funcionarios no estén especializados provoca sesgos de género al momento de juzgar”, dijo.

De acuerdo con la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al menos 16 obstáculos dificultan el acceso a la justicia en los casos de feminicidio. Entre las principales trabas están la suspensión de audiencias por la inasistencia de fiscales y la falta de equipos multidisciplinarios (área social y psicológica).

Exparejas y exnovios, los más crueles agresores

Celinda, de 32 años e ingeniera de sistemas, terminó la relación con su asesino 10 días antes del crimen. La joven fue asesinada en abril de este año por su expareja con tres puñaladas en una calle del centro de la ciudad de La Paz. El autor confesó el crimen y guarda detención preventiva en una cárcel de La Paz, pero todavía no fue sentenciado.

“Mi hija me dijo: ‘Mami, yo voy a arreglar con él. Ya no quiero estar con él. Voy a terminar, porque mucho me molesta, yo trabajo y no tengo tiempo para encontrarme a cada rato como él quiere’”, relató Yolanda, madre de Celinda.

De los 94 casos de feminicidios que se registraron desde enero hasta la fecha, 10 de las víctimas fueron asesinadas por sus exparejas o exnovios, según un registro elaborado por Página Siete.

El 1 de enero, Jessica Nina, de 20 años, fue asesinada con 25 puñaladas por su expareja José Luis G., de 22 años, en Achocalla. Según la Policía, la joven fue agredida porque se negó a volver con su verdugo.

De acuerdo a este reporte, del total de los casos, 60 de los agresores tenían una relación de pareja con su víctima: esposos o novios. Siete eran desconocidos y seis eran familiares: tíos, padrastros y hermanos. 11 aún no fueron identificados.

Según el registro, tres victimarios tienen entre 16 y 18 años de edad, 21 van entre 19 y 29, son 27 que tienen entre 30 y 59, y tres tienen más de 60 años. De los otros (40) no se identificaron las edades.

Respecto a las edades de las víctimas, nueve tenían entre 16 y 18 años, 22 tenían entre 19 y 29 años, 30 tenían entre 30 y 59 años, tres tenían entre 60 y 90 años. De 30 no se precisaron las edades.

Los crímenes contra las mujeres son cada vez más crueles. Según este informe, ataques con cuchillos y asfixia mecánica son las agresiones más recurrentes contra las víctimas.

Las acciones del Gobierno

Mediante un comunicado, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero destacó varios de los avances del Plan de Acción Contra los Feminicidios y la Violencia Machista, como las firmas de convenios con los ministerios de Justicia, de Comunicación y Educación. En la nota, publicada el Día de la Mujer Boliviana, la institución destacó además que los servidores públicos están en procesos de formación en la Ley 348 y la sensibilización en la temática, como establece el punto cinco.

En julio, el Gobierno anunció una estrategia con 10 pactos para combatir los índices de violencia extrema, la cual incluye la asignación de un porcentaje del presupuesto de Seguridad Ciudadana, proveniente del IDH.

Según el Servicio Plurinacional de la Mujer, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores “se viene trabajando en el estudio para considerar el feminicidio como de extrema gravedad y lesa humanidad”. El objetivo de esta tarea es “plantear un tratado internacional sobre los crímenes contra las mujeres”.

Anunció además, a través del comunicado, que los gobiernos municipales y departamentales modificaron su Planificación Operativa Anual para la gestión 2020, fortaleciendo las acciones orientadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como indica el pacto siete.

“Se viene trabajando en el acercamiento con las empresas privadas para enfrentar las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres, para dar cumplimiento al pacto 8”, se lee en el comunicado.

Los casos no avanzan y los autores de los asesinatos viven en la impunidad

