De artes marciales a planes de guerra, ofertas estrafalarias para captar votos

Artes marciales bolivianas, choferes gendarmes, hipótesis de guerra y la conversión del museo de Orinoca en cárcel son algunas de las propuestas “estrafalarias” de los partidos políticos. Analistas ven en ellas la intención de al menos lograr notoriedad entre los votantes.

Los planes de gobierno de los frentes en contienda fueron publicados 21 de julio pasado. A menos de una semana de la elección, algunos se actualizan y la sociedad aún los analiza.

Para combatir la inseguridad

El candidato por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, propuso que las mujeres porten armas por seguridad. La propuesta fue hecha en su cuenta de Twitter el 8 de marzo.

“¡Día Internacional de la Mujer! ¿Discursos o más leyes incumplidas? Seamos sinceros: abramos el debate del derecho de las mujeres al porte de armas en defensa propia para garantizar su seguridad física, de sus hijos y las de sus familias”, publicó.

Tras la polémica que causó la propuesta, Cárdenas aclaró: “Autoricemos uso de armas, pero no a cualquier loca”.

También para frenar la violencia contra la mujer, el candidato Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), propuso que la mujer trabaje al lado de su esposo. “Con el marido a su lado, habrá muchas ventajas porque se eliminarían los celos”, aseguró. Por sus dichos, fue calificado como un machista.

En cambio, otro miembro del MTS, el candidato a diputado por la circunscripción 12 de la ciudad de El Alto, Ricardo Mamani, propuso una ley para varones que sufren violencia, porque “la ley sólo favorece a las mujeres”.

Cuando el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, fue consultado sobre su propuesta para garantizar la seguridad de las mujeres, dijo: “A la mujer se la tiene que educar como para que se comporte de mujer”. Las declaraciones fueron vertidas en una entrevista en ATB.

Entre las propuestas de ese candidato, para mejorar la seguridad, está el proyecto de encarcelamiento “semipresencial” para infractores de delitos menores y de nivel medio. El reo trabajaría de lunes a viernes, y haría “acto de presencia” en los penales los fines de semana. “Creo que podemos vaciar las cárceles” afirmó.

El candidato indicó que, en caso de ganar las elecciones, nombrará “gendarmes” a los choferes del transporte sindicalizado para que puedan “contribuir” a la seguridad ciudadana.

“Activaremos a nuestros taxistas, mototaxistas y micreros. Se les dará un bastón policial, tendrán su radio de comunicación y se realizará un convenio con el sector”, declaró.

Propuso además convertir el Tinku del norte de Potosí, en un arte marcial para “fomentar la cultura y la imagen del país”.

La corrupción

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, parece desconfiar de la Policía. Como una medida “contra de la corrupción” plantea la creación de un centro independiente de vigilancia para los efectivos del verde olivo.

“Qué tal si le ponemos a un policía una cámara inteligente, que no pueda controlar y que la lleve obligatoriamente. No la puede prender, no la puede apagar, no la puede manipular”, dijo en una transmisión de Facebook.

Para esa área, la propuesta del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) incluye el uso del museo del presidente Evo Morales en Orinoca. Su plan propone convertirlo en una cárcel.

La candidata a la presidencia, Ruth Nina, señaló la medida como una sanción “ejemplificadora para corruptos de cuello blanco”. Según Nina, la mayoría de estos infractores presuntamente son o fueron funcionarios durante el gobierno del presidente Evo Morales y – a su criterio- “gozan de inmunidad”.

Ante la “hipótesis de guerra”, instalar escudos

Según el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chile tiene un plan de invasión y agresión militar para Bolivia. Por eso incluyó la “hipótesis de guerra” en su plan de gobierno, en el que se plantea la construcción de barreras y escudos de protección de defensa terrestre y antiaérea.

Afirma que el ataque podría darse por cielo, mar y tierra. “Con misiones de realizar bombardeos en las ciudades principales, a objetivos medios e intermedios, destruir todo el potencial estratégico del país como ser YPFB, ENDE, Comibol, Entel, etc.”, señala el documento.

Según el PDC, buscan “apoderarse de las grandes reservas de petróleo y combustible en el departamento de Santa Cruz, Camiri y, en Potosí, del Salar de Uyuni”. Esto debido al proyecto del ferrocarril bioceánico que pasa por los territorios de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y elude a Bolivia.

El PDC plantea una política geoestratégica, para poblar las fronteras con los cuatro países vecinos. “Existirán barreras y escudos de protección de defensa terrestre y antiaérea”. Además señala acuerdos de defensa con “nuestros países aliados de Rusia, China, Irán, más el concurso de Corea de Norte y Sur, el Japón y otros países”.

En esa zona se edificarían centros industriales siguiendo el objetivo de “afectar la economía mediante la no utilización de sus puertos marítimos de Arica e Iquique”. El PDC afirma que para evitar “el cataclismo”, se debe “anular la tesis del dictador Augusto Pinochet, expuesta en su libro Hacia Las Montañas.

Incentivos tributarios para padres responsables

Entre las propuestas más llamativas del partido Unidad Cívica Solidaridad UCS está el pagar a los padres responsables y la venta del avión presidencial.

“Otorgaremos incentivos tributarios a los padres que crían y educan a sus hijos con motivación, responsabilidad y disciplina para coadyuvar el trabajo docente”, se promete en el programa de UCS presentado al TSE.

Además anuncia “otorgaremos beneficios fiscales para las personas jurídicas y naturales que cubran los costos de la educación de niños y jóvenes de escasos recursos o en estado de necesidad”.

Sin embargo en el mismo plan de gobierno se establece que rechazan “la política de cuotas de cualquier tipo (género, étnico, generacional, etc.). Todos somos iguales antes la ley y nuestras capacidades son la prioridad”. Son medidas que podrían ser interpretadas como contradictorias.

Las ofertas se basan en que se señala a la familia como base de la sociedad y asegura que “el Estado proveerá las garantías necesarias para que esta institución se fortalezca y genere padres e hijos con responsabilidad social y compromiso con el país”.

También surgió de este partido la idea de vender el avión presidencial. El candidato a vicepresidente, Humberto Peinado, adelantó que de llegar al Gobierno, lo venderá para comprar un Supertanker y atender de manera inmediata los incendios forestales.

“Yo fui el primer candidato que pidió que venga el avión Supertanker. Hay que vender el avión presidencial y comprar uno”, afirmó Peinado a ANF.

Industrialización de la coca y cannabis

El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, planteó en su plan de gobierno la legalización y la industrialización de la marihuana para fines medicinales. Anunció las mismas medidas para la hoja de coca.

“Estamos planteando la industrialización del cannabis que es una parte de la marihuana, que nada tiene que ver con la parte alucinógena. También se sacarán derivados de la coca, vamos a impulsar su industria”, afirmó Cárdenas, después de presentar la lista de candidatos de UCS y su plan de gobierno ante el TSE.

Explicó que la intención es producir derivados para el uso farmacológico y pidió ya no ver como algo negativo a la hoja de coca ni a la marihuana. De la industrialización de la coca y el cannabis añadió que “no habrá coca cero” ni “represión”.

“Sean cocaleros de los Yungas o del Chapare, son ciudadanos bolivianos. Con los cocaleros vamos a trabajar para industrializar la hoja y el cannabis, y vamos a trabajar en paz. Basta de masacres, basta de represión, basta de asesinatos”, agregó.

Cárdenas añadió que otra de sus propuestas será la de tipificar los avasallamientos en propiedad privada como delitos de terrorismo. Este partido adopta valores democráticos, cristianos e indígenas.

Punto de vista

Marcelo Arequipa

Politólogo

“Buscan ser conocidos en la opinión pública”

Estos partidos políticos y candidatos que ofrecen cosas polémicas o “estrambóticas” no son los que están en las encuestas de intención de voto con el mayor porcentaje , sino que están en una situación bastante marginal.

Por eso, creo que no lo hacen necesariamente motivados a convencer a electorados indecisos o atraer electorado. Creo, más bien, que buscan ser conocidos en el mundo de la opinión pública. Esto significa que se los vea en el foco de la opinión de los electores.

Un segundo punto, sí tiene que ver con una estrategia por intentar jalar votos, que se ha visto en las últimas semanas. Es esa idea que el candidato del PDC realiza y es algo que no hacen los otros.

Él no sigue el estereotipo del boliviano promedio en los discursos: “hablar mucho y decir poco”. Lo que hace Chi es: “decir mucho y hablar poco”.

Además, su discurso trata temas muy concretos y claros: “los valores y las sensaciones de las personas”. No habla mal directamente sobre los candidatos, sino que toca los valores de las personas.

Es por eso que creo que estas propuestas, en especial del PDC, activan el voto indeciso. Recordemos que dentro de ese grupo hay bastante voto radical. Ellos estaban esperando algún político que hable cosas concretas y claras, posiciones respecto a estos puntos. Ahí, veo una veta de trabajo bastante interesante.

En el caso de Víctor Hugo Cárdenas, no suena bien y no se ve bien porque es como una actitud impostada, no se ve natural. En cambio en la actitud del PDC, sí. La naturalidad es súper importante.

Punto de vista

Francesco Zaratti

Analista político

“Dinamita para los que no pescan con anzuelos”

Mientras más pequeño y relegado en las encuestas es el partido, más estrafalarios se vuelven sus anuncios electorales.

La estrategia es sencilla: se pretende pescar con dinamita lo que no se logra pescar con anzuelos. A veces esa estrategia no funciona, por más que la prensa haga eco de la propuesta. Es el caso del candidato Víctor Hugo Cárdenas, cuya imagen de seriedad y cordura académica no encaja, por ejemplo, con la propuesta de dar armas a las mujeres.

En el caso del candidato del PDC, Chi Hyun Chung, el efecto es diferente: sus ofrecimientos extravagantes van de la mano de la imagen de un pastor evangélico respaldado por el éxito económico de su país de origen. Por cierto, Chi ha logrado en pocas semanas lo que el candidato del PDC electo en las primarias no logró en seis meses.

Paso por alto sus propuestas de instalar escudos antiaéreos ante “hipótesis de guerra” con Chile, o de enseñar artes marciales a base del Tinku, para reflexionar sobre el apoyo a su ética sexual, que Chi sin duda tiene en un sector conservador y de menor instrucción escolar.

En la amplia base de votantes del MAS hay sectores tradicionalistas evangélicos que fácilmente se identifican con esas creencias y que, inducidos por sus pastores, están mudando su voto hacia Chi. De modo que no es descabellado prever que Chi puede ser determinante para ir a una segunda vuelta, si siguiera erosionando ese electorado.

Podría seguir enumerando otras propuestas polémicas, como la industrialización de la marihuana (UCS); sin embargo, prefiero remarcar que gran parte de esos planteamientos no se acercan siquiera a los problemas que los electores ven como prioritarios, como la transformación de la justicia, los déficit gemelos, la corrupción, la salud y la crisis del gas. A pesar de la dinamita, esas propuestas no logran pescar un número relevante de peces.

Página Siete / Madeleyne Aguilar A. / La Paz