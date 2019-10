Elton John canceló su concierto en Indianápolis: «Estoy extremadamente enfermo»

La estrella tampoco reveló qué mal lo aqueja . Lo último que se sabe sobre su salud es lo que él mismo reveló en su libro autobiográfico “Me: Elton John”. Allí, cuenta que en 2017 estuvo a punto de morir debido a un cáncer de próstata. En ese momento, tomó la decisión de no someterse a quimioterapia y prefirió una complicada cirugía, pero aunque la intervención fue un éxito, el cantante contrajo una grave infección . «Estuve despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir”, recuerda en su biografía. “En el hospital, solo, a altas horas de la noche, recé: ‘Dios, no me dejes morir, déjame ver a mis hijos otra vez, dame un poco más de tiempo”.