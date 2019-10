Elton John revela que tuvo cáncer de próstata y estuvo «a 24 horas de la muerte»

Elton John y David Furnish, Cannes (Francia), el 16 de mayo de 2019.

Las revelaciones aparecieron en su autobiografía que pronto saldrá a la venta.

El cantante británico Elton John, de 72 años, estaba de gira por América Latina en 2017 cuando se sintió tan mal como nunca antes en su vida y volvió con urgencia a Londres, donde le comunicaron que había contraído una grave infección durante el viaje y lo estaban tratando con enormes dosis de antibióticos por vía intravenosa.

Varios meses antes de partir rumbo a América Latina el cantante fue operado de cáncer de próstata en Los Ángeles y tomó tiempo para recuperarse de las complicaciones, pero poco después de emprender la gira empezó a sentirse mal y «no podía parar de temblar». Este duro episodio de su vida lo contó en su nueva autobiografía ‘Me’, que saldrá a la venta el 15 de octubre y parte de la cual ha sido adelantada por Daily Mail.

Pese al intenso tratamiento de vuelta a Londres, Elton John volvió a tener fiebre y tras un chequeo más exhaustivo, los médicos se dieron cuenta de que su estado «era mucho más grave de lo que pensaron al principio».

Tras una serie de resonancias magnéticas y otros procedimientos, los médicos dijeron a su marido David que el cantante estaba «a 24 horas de la muerte». «Si la gira sudamericana hubiera durado un día más, habría sido muerto«, confesó Elton John, quien fue dado de alta tras permanecer 11 días hospitalizado y pasó las siguientes siete semanas en casa con sus dos hijos, «aprendiendo a caminar de nuevo».

Cuando estaba en el hospital, rezaba y rogaba para seguir con vida y poder ver a sus hijos. «Fue como si me mostraran una vida diferente, una vida que me di cuenta de que amaba más que estar en las carreteras. La música era la cosa más maravillosa, pero aun así no sonaba tan bien como Zachary charlando sobre lo que había pasado en Cubs o en el entrenamiento de fútbol», concluyó el músico.

