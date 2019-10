Potosí: En medio de incidentes, Morales advierte que se planifica un golpe de Estado si gana las elecciones

El presidente Evo Morales habló del tema en alusión a las conclusiones del cabildo de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, poco después de que un grupo de personas trató de subir a la tarima desde donde cerraba la campaña en Potosí. En lugares aledaños hubo enfrentamientos.

Cuando el presidente Evo Morales hacía uso de la palabra en el cierre de campaña en Potosí, un grupo de personas trató de entrar al palco en medio de forcejeos. Morales llamó a la calma a sus bases reunidas en la ciudad y denunció que existe una intención de hacer un golpe de Estado si gana las elecciones, en alusión a las resoluciones de los cabildos de esta semana. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook También hubo enfrentamientos en una zona cercana entre militantes del MAS y gente que cumple el paro cívico, lo que derivó en la intervención de la Policía con el uso de gases lacrimógenos. Reportaron un herido, desde el lugar de los hechos. «Desde los alrededores se observa el intercambio de piedras», reportó el periódico El Potosí, en su versión digital. “Algunos grupos qué están diciendo: si gana Evo vamos a desconocer (su triunfo), si gana Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado, después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas”, afirmó Morales después del incidente en el palco principal que no pasó a mayores y que se da en medio de un paro cívico en la región.

El canal estatal transmitió el acto y se vio cómo un grupo de personas subió a la tarima y fue sacado por quienes estaban rodeando a Morales, que daba un discurso de cierre de campaña. Llamó a la calma a sus bases que vieron lo ocurrido. “Hermanos no se asusten, tranquilos, no se preocupen, esa es la derecha que no quiere la industrialización”, sostuvo.

En Potosí hay un paro cívico en demanda de la anulación del decreto para la industrialización del litio y mayores regalías. “!Evo¡ ¡Evo¡ ¡Evo’”, gritaban desde la masiva concentración y Morales respondió: “Hermanos míos no se molesten, se quedan tranquilos. Quiero que sepan, quieren provocar, no vamos a entrar a la provocación”.

El periódico El Potosí informó de hehos de violencia y de la intervención de la Policía. Personas afines al oficialismo se enfrentaron con quienes cumplen el paro convocado por el Comité Cívico. Se reportó un herido y quienes acataban el paro cuestionaban que el MAS haya hecho un cierre de campaña cuando conocen de la medida presión en curso.

El vicepresidente Álvaro García y otras autoridades acompañaron al líder del oficialismo que busca un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo 20.

Morales hizo alusión a las resoluciones de los cabildos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde decidió desconocer los resultados de las elecciones en caso de que gane el oficialismo en medio de un fraude electoral. En el cabildo de Cochabamba, decidieron acudir a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a la población para sacar a Evo de Palacio de darse un fraude.

“Habrán pequeños grupos, como esos pequeños grupos, aquí (concentración) está el pueblo boliviano, aquí está el pueblo potosino, mineros, indígenas, profesionales, intelectuales y juventudes para defender nuestro proceso de cambio”, afirmo y aseguró que el oficialista MAS, según las diferentes encuestas, ganará las elecciones.

Justamente ante ese hecho, “algunos tratan de bloquear, marchar contra nuestra proceso de cambio”. (12/10/2019)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

Graves incidentes en cierre de campaña de Evo en Potosí, vea las imágenes