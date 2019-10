Este jueves es día clave para el médico Yhiery Fernández

La Paz. Fue condenado por el caso del bebé Alexander y presentó una apelación que será resuelta durante la jornada. El caso dio un giro inesperado en septiembre de 2018 cuando se filtró un audio en el que una jueza dijo que era inocente.

Este jueves es día clave para el galeno Yhiery Fernández

Hace un año y cinco meses que la defensa del médico Yhiery Fernández, condenado a 20 años de prisión en el caso Alexander, presentó la apelación restringida a su sentencia. Hoy, a las 09.40, se instala la audiencia en la Sala Penal Tercera de La Paz. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Somos positivos, creemos que tenemos los elementos de prueba para demostrar de que la sentencia no tiene fundamento legal y no se ha valorado adecuadamente los elementos de prueba”, dijo su abogado, Cristian Alanes.

A las 04.00 del 27 de marzo del año pasado, el Tribunal Décimo de Sentencia (compuesto por los exjueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero) condenó a Fernández a 20 años de cárcel por haber “violado” al bebé Alexander. Su abogado apeló la resolución el 15 de mayo de 2018.

El caso dio un giro inesperado en septiembre de 2018 cuando se filtró un audio en el que Pacajes —entre copas y ante sus “amigos”— dijo que Fernández era inocente, que el bebé no fue violado, y que actuaron bajo presión.

El 13 de noviembre de 2014, Alexander, de ocho meses, perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Presentaba un sangrado en la región anal, por lo que la forense Ángela Mora certificó que había sido violado.

Sin embargo, la necropsia y otras pericias pusieron en duda esa certificación. Ninguna de las pruebas colectadas vinculan al galeno —de turno en el hogar Virgen de Fátima, donde estaba acogido el bebé— con la víctima ni el presunto vejamen.

“(…) Se reprograma la audiencia pública de fundamentación oral de apelación restringida interpuesta en contra de la sentencia N° 5/2018 de fecha 27 de marzo de 2018 para el día jueves 17 de octubre del presente año a horas 09.40 (…)”, expresa la notificación.

Tras la revelación de Pacajes —que entre otras cosas indicó que se condenó a Fernández porque era el “único hombre”— los tres jueces fueron destituidos.

Pacajes se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes desde el 31 de septiembre de 2018 acusada de violar (ante sus contertulios) la reserva del caso. El 16 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia dispuso la libertad irrestricta del médico, quien tiene arraigo y debe ir a la Fiscalía cada 15 días.

Este medio intentó comunicarse con Fernández, quien apagó su celular, no respondió los mensajes de WhastApp y no estaba en su fuente laboral. “Son cinco años que no duermo tranquilo, Quiero que termine el suplicio para toda mi familia. Espero que se haga justicia”, manifestó el médico en declaraciones a la radio Fides.

La Gobernación, por su parte, presentó un memorial para que se ratifique el fallo condenatorio.

Alanes refirió que desde un principio la Gobernación tuvo “mala voluntad” contra su cliente. “Sin embargo, no han presentado ni un solo elemento de prueba de que el bebé haya sido víctima de violación sexual y que el doctor Fernández haya participado”, sostuvo.

La Razón / Micaela Villa / La Paz