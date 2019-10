Evo descarta ‘estado de sitio’ y advierte con levantamiento del pueblo contra cívicos

El primer mandatario afirmó que no existe una norma que permita la anulación de las elecciones. Enfatizó que “el pueblo se levanta con justa razón” y recuerda lo mucho que soportó de la oposición

El jefe de Estado pide no entrar en confrontación I Foto: ABI.

“Cuidado, algunos dirigentes cívicos, cuidado que el pueblo se revele con tanto daño que le están haciendo , no solo en la parte económica sino en la parte de la confrontación», acotó el jefe de Estado, recalcando que el pueblo, cuando se levanta, lo hace con “justa verdad”.

“ Yo tengo tantos pedidos de estado de sitio, que salgan las Fuerzas Armadas , quiero que sepan, no va haber estado de sitio, no van a salir las Fuerzas Armadas a las calles, la Policía con mucho esfuerzo está resistiendo estas arremetidas, estas provocaciones que vienen de los opositores”, dijo en entrevista con radio Panamericana.

Agregó que “no hay ningún artículo que diga en la Constitución que se anulan las elecciones, no sé si es constitucional o legal (…) No sé de dónde se inventan, basados en qué norma para lanzar y anular las elecciones”.

Detalló que anular los comicios significaría “que todos los asambleístas electos no sirven para nada, con qué esfuerzo ganaron su elección, eliminar eso, anular y desconocer ese voto, se quiere anular, desconocer eso”, afirmando que la decisión de un cuarto intermedio en las contraprotestas de sectores del MAS podría tener un carácter indefinido.

“Cuál es la línea entre ellos, no puedo entender. Se toma una decisión si es razonable o negociable, he escuchado en algunos cabildos, renuncia Evo, pero después piden a Evo (…) Que sean responsables y planteen algo viable y no algo ilegal y constitucional”, demandó Morales.