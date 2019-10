En su cierre de campaña realizado en la ciudad de El Alto, el presidente Morales ha apuntado sobre todo a su rival que lo sigue en las encuestas, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. “Todavía están pensando en votar por la derecha; no se equivoquen. El neoliberalismo, la megacoalición, están todos juntos para volver al pasado. Y aquí Bolivia tiene dos caminos: volver al pasado, o seguir con el proceso de cambio”, sostuvo el presidenciable del MAS, en alusión a los anuncios de apoyo recibidos por Carlos Mesa de ex presidentes como Jorge Quiroga y de otros personajes de la política boliviana como el ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina, y el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que habló desde su exilio en EEUU.