Goni: «aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago»; lea la carta completa

Aparece Goni y en una carta dice: «aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago»

El escrito del expresidente de Bolivia es en respuesta al artículo publicado el 9 de octubre que titula “Los Limites de la Evonomía”.

La Paz, 15 de octubre (Urgente.bo).- En una carta que envió al medio Financial Times, el expresidente de la República que huyó a los Estados Unidos el 2003, señaló que las políticas en su gobierno “ ayudaron a allanar el camino al ‘ boom’ de Bolivia “ y se refirió al presidente Evo Morales y el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

El escrito de Sánchez de Lozada es en respuesta al artículo publicado el 9 de octubre que titula “Los Limites de la Evonomía”.

Lea la carta:

Siempre he confiado en el diario Financial Times, pero su artículo sobre Bolivia «Los límites de la Evonomía» (9 de octubre) ha sacudido mi confianza. Sin embargo, me limitaré a lo que me preocupa como ex presidente democráticamente elegido de #Bolivia en dos ocasiones.

Durante mi primer gobierno convencimos al Congreso de cambiar la constitución a un límite presidencial de dos períodos con una reelección no consecutiva. #EvoMorales cambió ilegalmente la constitución y luego perdió un referéndum donde la mayoría de los bolivianos votó en contra de su reelección. Luego hizo que un tribunal constitucional sumiso declarara su propia constitución inconstitucional. Debe ser la primera vez en la historia que un tribunal constitucional declara la constitución inconstitucional.

#CarlosMesa fue mi #vicepresidente durante mi segundo mandato y aprovechó los conflictos sociales provocados por el Sr. Morales y sus aliados para forzar mi renuncia. Se convirtió en #presidente, pero aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago: pronto Morales lo obligó a renunciar a la presidencia.

No estoy luchando contra la extradición, los tribunales estadounidenses desestimaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos. Nunca me acusaron de corrupción porque entré en la política boliviana como empresario minero hecho a sí mismo y lo dejé como un político fracasado.

Algunas de mis políticas ayudaron a preparar a Bolivia para la inesperada exportación de los últimos años y proporcionaron una base para el auge económico a pesar de la corrupción y el derroche arrogante de fondos públicos durante las administraciones de Morales. Las reformas implementadas durante mi administración permitieron el descubrimiento y desarrollo de reservas minerales y de gas natural y construyeron ductos a Brasil y Argentina.

Gonzalo Sánchez de Lozada

Washington, DC, EE. UU.

Ex presidente de Bolivia, 1993-97 y 2002-03

