Grisel Quiroga sobre su renuncia a Unitel: No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo

Queridos amigos, he esperado el momento adecuado para hacer esta publicación que es netamente personal, por eso la hago en mi página y no la haré ante ningún otro medio porque creo que hay cosas muy importantes ahora en el país como para creer que lo mío sea importante. Pero lo hago porque mi público me pregunta y merece saber porque no estoy al aire desde hace unos días. Entonces, para ellos que si merecen saber y viendo que tal vez no haya un buen momento cercano para hacerlo; lamentablemente con todo lo que está pasando, lo hago ahora.

He tomado la decisión de renunciar a la que fue mi segunda casa por 10 años, «Unitel». Me voy muy agradecida por tantos años de trabajo, de desafíos, de oportunidades, sabiendo que siempre respondí a la altura de los mismos y esperando que haya podido llenar sus corazones, haberles regalado buenos momentos y quizás algunas sonrisas. He aprendido muchísimo y he conocido gente maravillosa también. Y lo más importante, el haberme ganado el cariño de ustedes, que son mi fuente de energía en los buenos y malos momentos. Espero poder seguir acompañándolos de cualquier forma. Nunca tendré suficientes palabras para agradecerles! Y de la mano de Dios siempre 🥰🥰🥰

Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo.