Aliste los abrigos: llega el sur con una sensación térmica por debajo de los 0°C, sepa cuándo y dónde

Por Lourdes Molina Rea

Fuente: El Deber

«Entre la tarde y noche de este miércoles se consolida el ingreso de un frente frío», confirmó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, mejor conocido como el señor del clima. Asimismo, indicó este ‘surcito’ no durará mucho porque el sábado reingresarán los vientos del norte lo que incidirá en el aumento de las temperaturas. Sin embargo, esto no quiere decir que la ‘noche más fría del año’ (previa de San Juan) no se sientan las bajas temperaturas, puesto que según el experto se prevé que el termómetro descienda hasta los 14°C.

En la capital cruceña y norte integrado

De acuerdo con el pronóstico de Alpire, se prevé que este miércoles entre la tarde y noche se consolide el ingreso de un frente frío con lluvias y vientos cuyas ráfagas pasen los más de 40 km/h. Mientras que en las provincias del norte integrado, principalmente, en Ichilo y Sara, se prevé que sean lluvias entre moderadas a fuertes.

La sensación térmica será de -2°C

Según el agrometeorólogo, el jueves la temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 17°C; pero la sensación térmica será de -2°C por causa de la lluvia y vientos de consideración. El viernes el termómetro oscilará entre los 14°C y 18°C; mientras que el sábado, se prevé el reingreso de vientos del norte, lo que incidirá en el ascenso gradual del termómetro. Es así que la mínima se espera que no descienda de los 15°C y la máxima alcanzará los 24°C.

Para el domingo, la temperatura oscilará entre los 17°C y 27°C durante el día, además que se espera que retornen los fuertes vientos del norte a una velocidad que superen los 60 km/h. Sin embargo, en la noche vuelven los vientos del sur, con lluvias moderadas hasta la madrugada del lunes.

En la previa de San Juan ‘la noche más fría del año’, el 23 de junio, se espera que el termómetro oscile entre los 15°C y 18°C; pero en la noche la mínima será de 14°C, sin probabilidades de lluvias.

Se prevé 3°C en los valles

Para el resto de esta semana, según Alpire, se espera que las temperaturas oscilen entre los 4°C y 25°C, con lluvias entre débiles a moderadas.

No obstante, el lunes se prevé el reingreso del sur, con lluvias de baja intensidad y la temperatura descenderá hasta los 3°C. Eso sí, se descartan heladas.

Cordillera

Para esta región, se prevé que el termómetro oscile entre los 8°C y 29°C; con lluvias entre débiles a moderadas. Para el lunes (la noche más fría del año) se prevé una temperatura mínima de 6°C.

Chiquitania

En la tierra colorada, el termómetro oscilará entre los 12°C y 32°C el fin de semana, se prevé lluvias entre débiles a moderadas, pero para el lunes (en la previa de San Juan), se espera un mínima de 13°C, pero sin probabilidades de lluvias.

En Resumen:

Se espera que este San Juan ingrese el característico ‘surcito’, pero moderado que solo se hará sentir ese lunes, dado que el martes vuelven los vientos del norte.