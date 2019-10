Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el jueves 31 de octubre?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Serás muy exigente con tu pareja y le pedirás cosas que no podrá cumplirlas, hoy tu relación atravesar pequeños altibajos debido a tu autoritarismo, cambia de actitud y las cosas mejorarán. En lo laboral buscarás superación y notoriedad entre tus compañeros y lo lograrás. Número de suerte 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus esfuerzos por recuperar la confianza en ti mismo da buenos resultados hoy te será fácil entablar una conversación con esa persona que tanto te agrada. Las energías positivas estarán de tu parte para concluir satisfactoriamente tus obligaciones laborales. Número de suerte 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Cuidado, hoy tu espíritu aventurero y dones de conquistador te podrían jugar una mala pasada, piensa antes de actuar para que no te equivoques. En lo económico no te conviene dejarte llevar por situaciones ficticias, piensa en ahorrar. Número de suerte 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy le das mayor importancia a tus sentimientos y aceptas que mereces ser amada, te liberarás del pasado y abrirás tu corazón a una nueva relación. En el trabajo no se presentará ningún problema, sigue adelante. Número de suerte 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: En tu entorno sentimental ocurrirán algunos cambios importantes que te harán valorar más a esa persona que te ha demostrado fidelidad y amor. En lo económico te ira muy bien, tanto que podrás invertir algunos ahorros en un nuevo negocio. Número de suerte 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Las equivocaciones de tu pareja hoy desestabilizarán el rumbo de tus sentimientos, la duda y desconfianza te harán buscar los consejos de personas experimentadas, escúchalas. Alguien te pedirá formar parte de su empresa, piénsalo. Número de suerte 18.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Irradiarás sensualidad y carisma a todos los que se encuentra a tu alrededor, esa persona dejará de permanecer distante y te invitará a salir, hoy puede empezar un nuevo romance. Tus superiores quedarán impresionados con tu iniciativa y responsabilidad. Número de suerte 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Es el momento de cambiar tus ideas y dar mayor libertad a la persona amada para poder expresar sus pensamientos, hoy tu relación sentimental se fortalece. Tus compañeros de trabajo te harán ver que estas actuando egoístamente y rectificarás de inmediato. Número de suerte 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy superas tus temores y das rienda suelta a tus afectos, tu pareja se sentirá amada y llena de ternura, tendrás una noche intensa e inolvidable. Tu creatividad te hará quedar bien en una reunión de trabajo, sácale provecho. Número de suerte 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Despertarás con la necesidad de sentir cariño y ternura por parte de la persona amada, saldrás en su búsqueda y hallarás respuestas positivas. Estarás lleno de trabajo y con mucha tensión, solo toma las cosas con calma y podrás cumplir con todo lo que tengas pendiente. Número de suerte 6

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tus constantes cambios de actitud desconciertan a tu pareja, hoy te hablará acerca de tu comportamiento y tendrás que dar explicaciones claras. Tus asuntos laborales y económicos marcharán muy bien. Número de suerte 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estabilidad a nivel familiar, pero en el amor tendrás que seguir esperando, esa persona se siente atraído por ti, pero aún no se decidirá a hablarte de amor, espera. Se presenta una excelente oportunidad para mejorar tu desenvolvimiento a nivel laboral, aprovéchala. Número de suerte 2.

Fuente: www.whatthegirl.com